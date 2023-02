Fabienne Müller-Lütkemeier ist zum zweiten Mal Mama geworden

Schöne Nachrichten von Dressurreiterin Fabienne Müller-Lütkemeier. Sie und ihr Mann Ingo Müller sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Der Nachwuchs wurde auf den Namen Jonas getauft, schreibt die 33-Jährige in den sozialen Medien. „Herzlich Willkommen in unserer kleinen Familie lieber Jonas“, diesen Wünschen schließen wir uns an und sagen ebenfalls: Willkommen auf der Welt, Jonas!

Der Familie um Sohn Benn, Nesthäkchen Jonas und Fabienne und Ingo wünscht der St.GEORG alles Liebe und Gute!

Quelle: Instagram