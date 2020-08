Fatale Fotosession: Pferd ertrinkt im See

Wie die Polizeiinspektion Emsland in der Grafschaft Bentheim meldet, ist es am Wochenende zu einem schlimmen Unglück im Papenburger Wiek-See gekommen, der ein Pferd das Leben kostete.

Zunächst hatte es geheißen, zwei Frauen seien mit ihren Pferden in das Wasser geritten, um Fotos zu machen, als eines der Tiere sich erschreckte. Von der Polizeiinspektion Emsland in der Grafschaft Bentheim kommt nun allerdings eine aktualisierte Version der Geschichte.

Demnach war ein 67-jähriger Mann am Samstagabend mit seiner Stieftochter ausgeritten. An besagtem See haben sie ihre Pferde ins flache Wasser am Ufer gelenkt, aber nicht um Fotos zu machen, wie es zunächst hieß. Das Pferd des Mannes erschreckte sich und warf seinen Reiter ab. Er wandte sich dann Richtung Seemitte, wo der See plötzlich sehr tief wird, wie eine Polizeisprecherin gegenüber St.GEORG erklärte. „Der Mann hat alles versucht, aber er konnte das Pferd nicht retten.“ Er selbst erreichte das Ufer unverletzt. Sein Pferde konnte gestern morgen nur noch tot geborgen werden.