Febe van Zwambagts FS Las Vegas verkauft

Über Jahre gehörten Febe van Zwambagt und der Rheinländer FS Las Vegas zu den erfolgreichsten Paaren im niederländischen Nachwuchsdressursport. Nun wurde der auf dem Ferienhof Stücker gezogene Fuchs verkauft.

Jana Freund hatte FS Las Vegas v. Lord Loxley-Louis Le Bon bei seinen ersten Reit- und Dressurpferdeprüfungen vorgestellt. 2014 ging er die ersten internationalen Juniorenprüfungen mit Febe van Zwambagt im Sattel.

Die ritt seit ihrer Ponyzeit für den Ferienhof Stücker, wechselte aber vor knapp einem Jahr zurück in die Niederlande und reitet nun für die Familie van Silfhout. FS Las Vegas durfte sie vorerst aber weiter reiten.

Zweimal vertraten die beiden die Niederlande bei Nachwuchseuropameisterschaften, 2016 in Oliva (U18) und 2018 in Fontainebleau (U21). In Oliva holten sie Silber mit der Mannschaft und Bronze in der Kür. In Fontainebleau wiederholten sie diese Erfolge. Aktuell sind sie die Nummer eins der Junge Reiter-Weltrangliste.

Aber das zählt nun nicht mehr. FS Las Vegas wurde verkauft. Das berichtet van Zwambagt auf ihrer Facebook-Seite, erwähnt allerdings nicht, an wen. Dass es eines Tages so weit sein würde, wusste die 21-Jährige. Das letzte gemeinsame Turnier der beiden war der CDI Le Mans Anfang des Monats, wo sie die Einzelaufgabe der Jungen Reiter gewinnen konnten und Siebte in der Kür waren. Für die Kleine Tour hat Febe van Zwambagt nun auch noch den neunjährigen United-Sohn Fyeo unter dem Sattel.

www.horses.nl