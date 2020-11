FEI Awards 2020: Ingrid Klimke, Simone Blum & Co. nominiert

Jedes Jahr zeichnet der Weltreiterverband FEI herausragende Persönlichkeiten rund um den Pferdesport aus. Ab sofort kann für die „FEI Awards 2020“ abgestimmt werden!

Schon seit 2009 werden die FEI Awards vergeben. Und weil dieses Jahr alles ein wenig anders läuft, als gewohnt, hat man auch den Modus für die Nominierungen geändert. Normalerweise geht die Auszeichnung an Persönlichkeiten aus dem Pferdesport, die im Laufe des Jahres besonders auf sich aufmerksam gemacht haben. Da die Corona-Pandemie aber auch den Reitsport stark eingeschränkt hat, sollen dieses Mal die Gesamtsieger des letzten Jahrzehnts gewählt werden. Zur Wahl stehen demnach noch einmal alle bisherigen Preisträger und Preisträgerinnen.

Viele Nominierte aus Deutschland

55 Nominierte aus 19 Nationen treten in fünf Kategorien gegeneinander an – darunter auch eine ganze Reihe deutscher Pferdesportler. Allein in der Kategorie „Best Athlete“ ging der FEI Award schon fünfmal nach Deutschland. Neben Isabell Werth, Simone Blum, Ingrid Klimke und Michael Jung, steht daher auch Meredith Michaels-Beerbaum, die bei der Premiere 2009 gewann, noch einmal zur Wahl.

Mit dem „Best Groom Award“ werden diejenigen Menschen geehrt, ohne die jeder Profi aufgeschmissen wäre: die Pfleger. Hier hat Carmen Thiemann, die rechte Hand von Ingrid Klimke, die Chance auf den Gesamtsieg. Schon 2013 erhielt die Stallmanagerin und Pflegerin von Bobby, Asha & Co. den Award. Auch in der Kategorie „Against All Odds“, in der Persönlichkeiten geehrt werden, die ihre reiterlichen Ambitionen trotz eines körperlichen Handicaps oder extrem schwieriger persönlicher Umstände verfolgt haben, gab es mit der Para-Dressurreiterin Dr. Angelika Trabert im Jahr 2010 schon einmal eine deutsche Preisträgerin.

Die besten Nachwuchstalente werden mit dem „Rising Star Award“ geehrt, der bereits zweimal an die Sprösslinge der Familie Rothenberger ging. 2016 gewann Sönke Rothenberger, letztes Jahr wurde seine kleine Schwester Semmieke ausgezeichnet. In diesem Jahr können sich die Geschwister damit ein familieninternes Duell liefern.

Wer in diesem Jahr einen FEI Award erhält, entscheidet ausschließlich das Voting. Noch bis zum 22. November kann abgestimmt werden. Die Ergebnisse werden dann im Dezember verkündet.

Hier geht es zum Voting.