FEI Awards 2022: Abstimmen noch bis zum 16. Oktober möglich!

Zum 13. Mal werden die FEI Awards an besondere Persönlichkeiten des Reitsports verliehen. Die Nominierten für die fünf verschiedenen Kategorien stehen nun fest. Ab jetzt und noch bis zum 16. Oktober kann man für seinen Favoriten abstimmen.

Auch in diesem Jahr wurden insgesamt 20 Reiter und Organisationen vom Weltreiterverband FEI aus zwölf verschiedenen Nationen für die verschiedenen Kategorien nominiert und haben somit dieses Jahr die Chance, einen der Titel zu gewinnen.

Best Athlete

Letztes Jahr waren die deutschen Olympiasiegerinnen Julia Krajewski und Jessica von Bredow-Werndl unter den Nominierten für diesen Award. Allerdings ging hieß der Gewinner der Kategorie Peder Fredericson, seines Zeichens Mannschafts-Olympiasieger 2021 und mit seinem großartigen All In das Zünglein an der Waage im Stechen um olympisches Gold.

In diesem Jahr nominiert ist zum Beispiel die diesjährige Weltmeisterin in der Dressur, Charlotte Fry. Zu den Konkurrenten der Britin um die Auszeichnung gehören der Voltigier-Weltmeister Lambert Leclezio aus Frankreich, welcher im vorherigen Jahr der Gewinner der Kategorie Rising Star bei den FEI-Awards war sowie die mehrfache Para-Dressur-Weltmeisterin und Paralympics-Siegerin Sanne Voets aus den Niederlanden. Außerdem nominiert ist der schwedische Springreiter Henrik von Eckermann, aktuelle Nummer eins der Weltrangliste, amtierender Einzel- und Mannschafts-Weltmeister und Mannschaftsolympiasieger mit King Edward.

Rising Star

Hier finden in die Weltelite hineinwachsende Nachwuchspferdesportler Platz. So gewann 2021 beispielsweise Nachwuchsreiterin Greta Busacker den Award, die wir ebenso wie ihre Mutter Ingrid Klimke und Schwester Philippa Busacker für die St.GEORG Oktober-Ausgabe besucht haben (hier versandkostenfrei bestellbar).

Die Vielseitigkeitsreiterin Alice Casburn aus Großbritannien, die sich beim CCI5*-L von Burghley Ende August den fünften Platz ergatterte, ist eine der 2022 nominierten Nachwuchssportler. Genauso wie der Springreiter James Derwin aus Irland, die dänische Silbermedaillengewinnerin der Para-Dressur-Weltmeisterschaft dieses Jahres, Karla Dhym-Junge sowie der niederländische Voltigierer Sam Dos Santos, der erst 16 Jahre alt ist und bei der WM Herning Fünfter in der Herren-Konkurrenz wurde.

Best Groom

Hinter jedem Sieg eines Spitzensportlers stehen die Pfleger, die einen so wichtigen Teil der Arbeit hinter der Bühne leisten. Die Reiter sind auf sie angewiesen, vier für international bekannte Reiter tätige Pfleger sind für die Auszeichnung nominiert. Mit Lars Seefeld gibt es 2022 auch einen deutschen Nominierten. Seefeld kümmert sich um die Pferde des dänischen Dressurreiters Daniel Bachmann Andersen.

Against All Odds

Die Geschichten, die inspirieren, kommen aus dieser Kategorie. Im vergangenen Jahr wurde die Britin Laura Colett aufgestellt, die trotz ihres Unfalls und deswegen heutiger Blindheit auf einem Auge einer der erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiterinnen der Welt ist. Dieses Jahr sind es Geschichten wie die des Neuseeländers und ehemaligen Jockeys Trevor Harris, der nach einem Autounfall eine Wahrscheinlichkeit von fünf Prozent mitgeteilt bekam, jemals wieder gehen zu können und die Prognose für sich zum Guten wendete.

Solidarity

Der Solidarität-Award gewann 2021 China’s Equulus Charity, die junge und benachteiligte Reiter dabei unterstützt ihr Ziel im Pferdesport erreichen zu können. In diesem Jahr nominiert die FEI unter anderem die Horse Charity Barbados, die Pferde zu Therapiezwecken rettet und rehabilitiert.

Hier die Übersicht der Kategorien und der jeweils Nominierten:

Best Athlete

Charlotte Fry (GBR) – Dressur

Lambert Leclezio (FRA) – Voltigieren

Sanne Voets (NED) – Para Dressur

Henrik von Eckermann (SWE) – Springen Rising

Alice Casburn (GBR) –Vielseitigkeit

James Derwin (IRL) – Springen

Sam Dos Santos (NED) – Voltigieren

Karla Dyhm-Junge (DEN) – Para Dressur Best Groom

Kerryn Edmans (NZL) – Vielseitigkeit Pfleger für Tim & Jonelle Price

Emma Olsson (SWE) – Fahren Pfleger für Boyd Exell

Sue Schlegel (USA) – Springen Pfleger für Elizabeth Madden

Lars Seefeld (GER) – Dressur Pfleger für Daniel Bachmann Andersen FEI Against All Odds

Trevor Harrison (NZL) – Ehemaliger Jockey

Estiven Palacio Hernandez (COL) – Voltigierer

Muthoni Kimani (KEN) – Springen

Mia Rodier-Dawallo (USA) – Para Dressur FEI Solidarity

Zuzana Baciak Masarykova (SVK)

Horse Charity Barbados (BAR)

The Big Food Ride (SWZ)

The Dressage SA Solidarity Stars Project (RSA)

Abstimmen kann man noch bis zum 16. Oktober hier.

