Felix Haßmanns Deutscher Meister Cayenne geht in Rente

Elf Jahre Partnerschaft gehen zu Ende. Felix Haßmann nimmt auf Instagram offiziell Abschied von seinem langjährigen Erfolgspferd Cayenne WZ.

Sechsjährig kam der Holsteiner Hengst Cayenne WZ zu Felix Haßmann. Nun ist er 17, Zeit dem Sport Lebewohl zu sagen. Für Haßmann ein schwerer Abschied, denn Cayenne WZ verdankt er unzählige Erfolge, allen voran den Titel des Deutschen Meisters 2019.

Gleich ihren ersten internationalen Start in der Youngster Tour in Kiel 2012 konnten die beiden in einen Sieg ummünzen. Es folgten unzählige weitere, zum Beispiel in den Großen Preisen von Donaueschingen, Nörten-Hardenberg, Ising und Spangenberg. Insgesamt führte Cayenne rund 50 mal Ehrenrunden in der schweren Klasse an. Die Platzierungen des Schimmels lassen sich kaum zählen.

Felix Haßmann schreibt auf seiner Instagram-Seite: „Ich habe dir so viel zu verdanken, ich kann es gar nicht in Worte fassen!!!!! So eine lange Zeit warst du bei mir und jetzt ist es an der Zeit dich aus dem Sport zu verabschieden . Vielen Dank auch an Wolfgang Zipperle (seinem Besitzer, Anm. d. Red.), der uns Zweien, die vielen tollen Erfolge und die unvergessliche Zeit mit dir ermöglicht hat!!!! Cayenne, du bist einfach etwas ganz besonderes. Ein wahrer Champion🥇 !!!!!!!!“

Ein Champion, der jetzt in die Zucht gehen könnte. Der Sohn des Claudio aus einer Ramirado-Caretino-Ahorn Z-Mutter (Z.: Adelbert Sporn) ist sowohl für den Holsteiner Verband als auch für den Springpferdezuchtverband Oldenburg International anerkannt. Er hat bei der FN allerdings noch keine sporterfolgreichen Nachkommen. Seine eigene Lebensgewinnsumme wird bei der FN mit 566.274 Euro angegeben.