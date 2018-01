FN-Aktion „Pack an! Mach mit!“: Unterstützung für sanierungswillige Reitvereine

Hier ein Haufen mit Noch-nicht-wegschmeißen-vielleicht-brauchen-wir-das-noch-Zeug, da Zäune, die dringend repariert werden müssten – in vielen Reitvereinen fehlt es an Zeit und Geld, um die Sache endlich anzugehen. Aber pünktlich zum Frühjahrsputz kommt die FN wieder mit ihrer Aktion „Pack an! Mach mit!“

Bereits im fünften Jahr in Folge startet die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) diese Aktion. Bewerbungsschluss für „Pack an! Mach mit! Deutschlands Reitvereine verschönern sich“ ist der 15. März 2018. 100 Reitvereine werden von der FN zusammen mit Partner NORKA und den Persönlichen Mitgliedern (PM) mit je 500 Euro bei ihren Plänen zur Verschönerung ihrer Betriebe unterstützt.

Voraussetzung für die Bewerbung ist die Mitgliedschaft des Vereins im Landespferdesportverband. Wenn es dann noch einen (noch nicht umgesetzten) Plan gibt für die Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen auf der eigenen oder sich in Teilpacht befindlichen Anlage, steht der Bewerbung nichts mehr im Wege. Wichtig ist aber, dass es sich um gemeinnützige Pläne handelt, die möglichst vielen Vereinsmitgliedern zugute kommen oder aber auch einer bestimmten Zielgruppe. Auch müssen die Arbeiten so weit wie möglich in Eigenregie durchgeführt werden mit ehrenamtlichen Helfern. Das können auch Verwandte oder Freunde der Vereinsmitglieder sein. Hauptsache, sie engagieren sich freiwillig.

Das ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wer einmal dabei ist, wird feststellen, wie viel Spaß es machen kann, in einer konzertierten Aktion Hindernisse zu streichen, die Sattelkammer zu entrümpeln etc. Hier können vom Voltigierkind bis zur Omi alle mitmachen. Dieses Gemeinschaftsgefühl in den Vereinen zu fördern, ist eines der Ziele, die die FN mit ihrer Unterstützung erreichen will – mal davon abgesehen, dass es auch darum geht, den Reitvereinen unter die Arme zu greifen und einen Sanierungsstau zu verhindern.

Als Gegenleistung für die Unterstützung sind die Reitvereine aufgefordert, ihre Aktion schriftlich und mit Fotos zu dokumentieren. Wem das am besten gelingt und/oder effiziente flankierende Pressearbeit leistet, dem winkt ein Sonderehrenpreis der Persönlichen Mitglieder (PM).

Die Bewerbungsunterlagen und die Ausschreibung für 2018 sowie Berichte über die umgesetzten Projekte bisheriger Teilnehmer als Anregung finden sich auf der FN-Homepage unter www.pferd-aktuell.de/pack-an-mach-mit. Bewerbungsschluss ist der 15. März 2018. Eine Jury entscheidet im Anschluss darüber, welche Maßnahmen gefördert werden. Bis Ende April werden alle Zu- und Absagen versendet. Eine Bewerbung lohnt in jedem Fall, denn alle Bewerber sichern sich ein Dankeschön-Paket der Persönlichen Mitglieder.