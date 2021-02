FN fordert: Reitunterricht muss schnellstmöglich wieder erlaubt sein

Vor fast einem Jahr ist die Corona-Pandemie auch in Deutschland angekommen – mit verheerenden Folgen für alle, auch den Reitsport. Besonders Reitschulen und -vereine leiden unter der Krise. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung setzt sich dafür ein, dass Reitunterricht so schnell wie möglich wieder zugelassen wird.

Mit einem erneuten Apell haben sich die FN und die ihr angeschlossenen Landespferdesportverbände an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sowie Entscheidungsträger in den Staatskanzleien der Bundesländer gewandt. Die Forderung: Training und Unterricht sollten so bald wie möglich wieder erlaubt sein, auch im Freizeit- und Amateursport. Die die Infektionszahlen aktuell sinken, hofft man auf baldige Lockerungen – und darauf, dass Reitschulen und Pferdebetriebe dann entsprechend berücksichtigt werden.

In einer Pressemitteilung der FN heißt es: „Dass der Pferdesport in der Regel an der frischen Luft betrieben wird und allein schon aus Sicherheitsgründen ein Abstand zwischen den Pferden eingehalten werden muss, liegt auf der Hand. Die Voraussetzungen für den Infektionsschutz sind in dieser Sportart ideal. Von Beginn der Pandemie an haben die Vereine, Betriebe und einzelnen Pferdesportler alles dafür getan, die Vorgaben der Corona-Schutzverordnungen einzuhalten. Die Pferde wurden und werden in vielen Bundesländern noch immer lediglich im Rahmen der tierschutzrechtlichen Notversorgung betreut. Jugendförderung, Trainingsfortschritt und sportliche Weiterentwicklung treten auf der Stelle und fallen hinten über.“

Durch die Schließung von Kindergärten und Schulen sind Kinder und Jugendliche besonders von den Corona-Einschränkungen betroffen. Es fehlt an sozialen Kontakten, Bewegung an der frischen Luft und einem geregelten Tagesablauf. „Pferde können ihnen in dieser schwierigen Situation Halt geben und Seelentröster sein. Auch deshalb muss der Reitunterricht so schnell wie möglich wieder flächendeckend erlaubt werden“, schreibt die FN.

Schulpferde in Not

Aber nicht nur Kinder und Jugendliche leiden unter den Einschränkungen, auch die Pferdebetriebe kämpfen mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Viele haben bereits jetzt ihre finanziellen Grenzen erreicht und sind in ihrer Existenz bedroht. Besonders Betriebe mit Schulpferden sind hart getroffen, wie eine Umfrage des Pferdesportverbands Westfalen ergab. Die Abschaffung der Schulpferde stehe nicht selten im Raum oder sei bereits erfolgt.

„Die Reitschulen sind vielerorts am Limit. Immer wieder erreichen uns Hilferufe von Betriebsleitern und Vereinsvorsitzenden, die nicht mehr wissen, wie sie die Betreuung der Pferde ohne den Reitunterricht noch sicherstellen sollen. Die laufenden Kosten lassen sich nicht einfach abstellen. Förderprogramme und Wirtschaftshilfen sind nicht auf den Pferdesport zugeschnitten, so dass unsere Vereine und Betriebe zu oft ins Leere laufen mit ihren Anträgen auf Fördermittel“, erklärt FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach.

Man sei sich bei der FN darüber im Klaren, dass auch der Reitsport dazu beitragen müsse, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Vor dieser Verantwortung habe sich aber auch niemand gescheut, so Soenke Lauterbauch: „Wir haben Hygienekonzepte für den Unterrichts- und Trainingsbetrieb und für Turniere erstellt, die keine Lücken offen lassen. Allen Anforderungen wurde und wird Rechnung getragen.“

