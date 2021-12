FN verleiht Bernd Eisenmenger die Gustav-Rau-Medaille in Bronze

Der zweite Vorsitzende des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar, Bernd Eisenmenger, ist mit der Gustav-Rau-Medaille in Bronze von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung wurde dem 63-Jährigen im Zuge der Delegiertenversammlung des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar in Kaiserslautern überbracht. Dort stellten sich neben Eisenmenger auch der erste Vorsitzende, Karl-Heinz Bange, nicht mehr zur Wiederwahl. Neuer Vorsitzender ist Alfred Krohn, Andreas Mayer übernimmt die Position des stellvertretenden Vorsitzenden.

Erfolgreicher Züchter

25 Jahre war der aus Bubenheim bei Mainz stammende Bernd Eisenmenger ehrenamtlich im Vorstand des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar in unterschiedlichen Positionen tätig. Für seine ehrenamtlichen und züchterischen Tätigkeiten und Erfolge wurde er im August dieses Jahres mit dem Staatsehrenpreis des Bundeslandes Rheinland-Pfalz bedacht.

Sein Engagement hob Karl-Heinz Bange hervor, der auf der Delegiertenversammlung eine Laudatio auf Eisenmenger hielt: Bernd Eisenmenger ist ein Tierzüchter durch und durch und das Gute ist ihm oft nicht gut genug“, sagte Bange in seiner Laudatio. „Als Landwirtschafts- und Pferdewirtschaftsmeister hat er zudem sein Wissen und seine Kompetenz einer großen Zahl von Auszubildenden angedeihen lassen.“

Eisenmenger züchtet heute Deutsche Sportpferde (DSP) sowie Trakehner und Deutsche Reitponys. Aus seiner Zucht gingen mehrere gekörte Hengste, Staatsprämienstuten, Championats-Siegerfohlen sowie Sieger im Landes- und süddeutschen Reitpferdechampionat hervor. So wurde die von ihm gezogene Stute Donna Primera I v. Don Primero 1998 Vizebundeschampionesse des deutschen Reitpferdes in Warendorf unter dem Sattel von Dorothee Schneider. Ihre Tochter Donna Bella v. Damon Hill wurde Siegerstute der Elitestutenschau in Rheinland-Pfalz-Saar.

Bis heute verzeichnet die FN mehr als 100 eingetragene Turnierpferde aus der Zucht Eisenmengers, teilweise mit Erfolgen bis Grand Prix-Niveau.

Weitere Auszeichnung

Ebenfalls im Rahmen der Delegiertenversammlung in Kaiserslautern wurde Andreas Eisenmenger für seine züchterischen Erfolge gewürdigt. Andreas Eisenmenger ist nicht verwandt oder verschwägert mit Bernd Eisenmenger. Er ist Züchter des Contagio-Sohns Contagious. Der aus einer For Keeps-Mutter stammende Wallach war dieses Jahr unter dem US-Amerikaner McLain Ward bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start und gewann dort Team-Silber.