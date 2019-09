Fragen und Antworten mit Springreiter-Legende Ian Millar

Mit 72 Jahren hat der kanadische Springreiter Ian Millar kürzlich seinen Rücktritt aus dem aktiven Sport bekannt gegeben. Seine Mission ist es nun, sein Wissen aus mehr als 40 Jahren internationalem Spitzensport zu teilen. Das tut er hier.

Sage und schreibe zehn Olympische Spiele hat Ian Millar für Kanada im Springparcours bestritten. Er war Mannschaftsweltmeister und zweimal Weltcup-Sieger, ganz zu schweigen von unzähligen Erfolgen auf den prestigeträchtigsten Turnieren rund um den Globus. Nun, mit 72 Jahren, fand er müsse Schluss sein.

Doch als echter Pferdemann kann er natürlich nicht ohne, und sieht nun seine Aufgabe darin, sein Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben. Noelle Floyd hat kürzlich eine Aktion angestoßen, bei der man Ian Millar fragen stellen konnte, entweder zu seiner Person oder aber auch, zu Problemen mit dem eigenen Pferd. Von den Antworten, die „Captain Canada“ dabei gab, kann man einiges lernen.

Frage: Ich wüsste gerne, welches Pferd Ihnen am meisten über die Reiterei und die Ausbildung von Pferden beigebracht hat und warum?

Das Pferd, von dem ich am meisten gelernt habe, war Big Ben. Ich habe ihn in den Niederlanden gekauft und für die meisten Topreiter war er ein Niemand. Nicht nur weil sein Talent unentdeckt blieb, der generelle Konsens war, dass er – neben anderen Einschränkungen – einen sehr schwierigen Charakter hatte.

Ich habe gelernt, dass ich ihn so trainieren muss, wie meine Frau mich „trainiert“ hat – sie hat mich überzeugt, zu „entscheiden“ etwas zu tun in der Annahme, es sei meine eigene Idee gewesen. Das hat sie subtil eingefädelt, dass es keine Diskussionen gab und ich wirklich gedacht habe, es sei meine eigene Entscheidung. So bin ich auch mit Ben umgegangen.

Wenn man auf ihn zukam und sagte „Okay, das ist es, was Du zu tun hast!“, war es sehr wahrscheinlich, dass er einen anschaute und sagte: „Nein, mache ich nicht.“ Dabei muss man bedenken, dass dieses Pferd 1,76 Meter Stockmaß hatte. Nein bedeutete wirklich nein. Ich musste also herausfinden, wie ich ihn dazu bekomme, das zu tun, was ich von ihm wollte und ihn gleichzeitig glauben zu lassen, es sei seine eigene Idee. Ich muss sagen, das ist die wahre Kunst der Ausbildung.

Der andere Grund für die Zweifel, die man an ihm hatte, war die Annahme, dass er zu groß und zu langsam sei, um im Spitzensport bestehen zu können, insbesondere in der Halle. Tatsächlich haben wir einige unserer größten Erfolge jedoch in der Halle erzielt und wir haben häufig gewonnen, weil wir so schnell waren. Trotz seiner Größe konnte er unglaublich schnell und katzenartig sein.

Während meiner Karriere hatte ich für gewöhnlich nicht den Luxus, loszugehen und Geld für das beste Pferd auszugeben, das ich finden konnte, oder den Typ Pferd, den ich gesucht habe. Wenn mir ein Pferd über den Weg lief, musste ich überlegen, wie ich aus ihm das bestmögliche herausholen kann. So wird man erfinderisch und lernt, wie man den Pferden das beibringt, was sie nicht von Hause aus mitbringen. Aber ihr wärt erstaunt, was ihr alles mit einem Pferd erreichen könnt, wenn ihr herausfindet, wie ihr mit ihm kommunizieren könnt.

Frage: Mein siebenjähriges Pferd beginnt plötzlich, auf Turnieren zu verweigern, auch in kleinen Springen. Zuhause benimmt er sich gut, er macht das nur auf Turnieren. Soll ich häufiger aufs Turnier fahren? Oder gibt es etwas, das ich zuhause üben kann, ehe wir aufs Turnier fahren?

Ian Millar: Zum einen muss man hier in Betracht ziehen, wie oft Sie zum Turnier fahren. Manchmal gehen Pferde einfach zu häufig aufs Turnier und entwickeln eine Abneigung gegen Prüfungen. Ein Pferd muss immer noch ein Pferd sein dürfen. Sie brauchen ihre Auszeiten auf der Weide. Sie brauchen ihre Freiheit. Sie müssen rausgehen und Pferd sein dürfen.

Vor diesem Hintergrund und angenommen, Ihr Pferd bekommt genügend Ruhepausen, würde ich in Anbetracht eines solchen Problems die Aufgaben zuhause sehr viel komplizierter gestalten als alles, was es auf dem Turnier je zu sehen bekommen wird. Das ist ähnlich wie bei einem Kind, mit dem man Zuhause Übungen macht, die deutlich über dem liegen, was ihm einer Klassenarbeit begegnen wird. Das Kind geht dann in die Arbeit hinein und wird denken: „Soll das ein Witz sein? Da ist doch überhaupt nichts bei!“ Es wird also eine vergnügliche Zeit haben während dieser Arbeit.

Dasselbe kann man auch mit einem Pferd machen. Das wird ihnen dabei helfen, sich wieder auf Turniere zu freuen, und es wird sein Selbstbewusstsein stärken. Die Leute machen manchmal das Gegenteil. Im Training machen sie es nicht schwierig genug und dann kommt das Pferd in eine neue Umgebung, wo die Latte im wahrsten Sinne des Wortes viel höher hängt und sie scheitern und verlieren dadurch ihr Selbstbewusstsein.

Frage: Ich reite ein sehr sensibles Pferd und arbeite mit meinem Trainer daran, ihn zu beschäftigen, so dass er keine Zeit hat, sich mit „beängstigenden“ Dingen zu beschäftigen. Ich habe jedoch leider nicht die Zeit, mein Pferd an all die ungewöhnlichen Dinge zu gewöhnen, die ihm bei einem Turnier begegnen. Was würden Sie raten?

Ian Millar: Ein sehr sensibles Pferd kann man durch eine Desensibilisierung beruhigen. Ich bin überzeugt, dass die Methoden aus dem Natural Horsemanship hier der beste Weg sind. Ich habe selbst von Don und Linda Coulter gelernt und habe zusammen mit meinen Kindern Jonathan und Amy ein eigenes System entwickelt, das auf Techniken aus dem Natural Horsemanship basiert.

Man muss dabei allerdings vorsichtig sein, damit man den Pferden nicht ihren Geist und ihre Instinkte nimmt. Aber ich denke, dass einige der Basisübungen vom Boden aus sehr hilfreich sein können.

Eine andere Sache ist es, die dressurmäßige Arbeit mit den Pferden so oft wie möglich nach draußen zu verlegen, auf Feldern oder Reitwegen, wo es viel mehr erschreckende Dinge gibt. Außerhalb ihrer gewohnten Umgebung reagieren viele Pferde ähnlich wie auf dem Turnier. Dann kann man in Ruhe üben.

Frage: Ich schule gerade eine fünfjährige Vollblutstute von der Rennbahn um. Sie ist sehr sensibel, normalerweise in einer guten Art. Aber gerade zu Anfang ist sie immer sehr „an“. Was sind Ihre Lieblingsübungen für junge, blütige Pferde?

Ian Millar: Diese Art von Pferden, insbesondere wenn sie von der Rennbahn kommen, neigen dazu, so viel Energie zu haben, dass es schwierig für sie ist, runterzukommen und zu lernen. Es geht also darum, diese überschüssige Energie auf kontrollierte Weise umzuleiten, so dass das Pferd sich konzentrieren kann und Spaß findet an seinem neuen Job.

Eine super Art, wie man das erreicht, insbesondere mit jungen, heißen Pferden ist es, zu Anfang der Stunde Intervalltraining zu machen. Ich longiere dabei häufig – aber als Ausbildungsmittel, nicht damit sie sich einfach müde läuft. Dadurch nehmen Sie der Stute die überschüssige Energie auf eine produktive Art, die das Pferd diszipliniert und ihm die Möglichkeit des Lernens gibt.

Stellen Sie sich vor, Ihr junges Pferd sei ein junges Kind. Auch kleine Kinder können nicht einfach in die Klasse gehen und lernen. Normalerweise müssen sie erstmal auf dem Spielplatz etwas Dampf ablassen, dann können sie anfangen zu lernen. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Stute viel Zeit auf der Weide verbringt und Pferd bleiben darf. Dann beginnen Sie Ihre Trainingsstunden mit ein wenig Intervalltraining, um ihr die Möglichkeit zu geben, ihre körperliche Energie loszuwerden, ohne mental frustriert zu sein. Fangen Sie an mit zehn Minuten Schritt und fünf Minuten Trab. Das machen Sie viermal und am Ende lassen Sie sie weitere zehn Minuten Schritt gehen, ehe Sie das eigentliche Training aufnehmen. Danach sollten Sie ein, zwei freie Tage einplanen oder mit nur ganz leichter Bewegung.

Frage: Mein Pferd wird immer sehr stark und legt sich aufs Gebiss, besonders wenn es ans Springen geht. Haben Sie einen Tipp für ein Gebiss für mich, oder Übungen, die ich machen kann?

Ian Millar: Als erstes muss ich sagen, dass ich nicht der Gebiss-Mensch bin. Ich mag es einfach und bevorzuge es stattdessen, sicherzustellen, dass mein Pferd auf Druck wirklich weicht. Wenn wir ein immer schärferes Gebiss benutzen oder Gegendruck erzeugen, erziehen wir das Pferd dazu, entweder mit noch mehr Druck zu antworten, oder aber diesen ganz zu vermeiden. Was wir aber wollen, ist, dass das Pferd dem Druck willig weicht.

Von Ihrem Pferd wissen wir, dass es dem Druck nicht so weicht, wie wir uns das wünschen würden. Wenn ich ein solches Pferd habe, gehe ich gerne zurück an die Basis und benutze mein „Fragen-zeigen–fordern“-System. Ich arbeite viel mit Übergängen und Seitengängen und wirke sehr leicht ein bei den Übergängen von der höheren in die niedrigere Gangart. Wenn hier keine Reaktion kommt, gehe ich in den „Zeige-Modus“, z.B. einen Zirkel und versuche es dann nochmal. Wenn dann immer noch keine Reaktion kommt, gehe ich zum „Fordern“ über. Das kann ein Hindernis oder ein fester Gegenstand in der Bahn sein, vor dem ich das Pferd anhalten lasse.

Dann würde ich auch die Seitwärtsgänge mit einbeziehen. Es ist viel schwieriger für ein Pferd, gegen die Hand zu gehen, wenn es sich seitwärts bewegen muss. Außerdem hat der Reiter so die Möglichkeit dem Pferd Schenkelgehorsam beizubringen, was auch dabei hilft, leichter mit der Hand werden zu können.

Wenn das Pferd beim Springen besonders stark wird, würde ich immer mit Stangen am Boden beginnen. Wenn das gewünschte Verhalten mit Stangen auf dem Boden klappt, wird es auch mit Hindernissen kein Problem sein.

Frage: Wir würden Sie mit einem Pferd arbeiten, das über den Hindernissen eilig wird und dazu neigt, auf einer Seite gegen das Bein zu drücken?

Ian Millar: Die Parcours heutzutage sind sehr schwierig. Sie enthalten normalerweise viele gebogene Linien, unangenehme Wege zu den Hindernissen und schwierige Distanzen. Daher muss man, um in den modernen Parcours bestehen zu können, de facto jeden Schritt des Pferdes kontrollieren können.

Ihre Probleme zeigen, wie wichtig die Dressurarbeit für Springpferde ist. Hier müssen Sie ansetzen. Wenn Sie sagen, Ihr Pferd drücke auf einer Seite gegen den Schenkel, wäre meine Empfehlungen, einen Zirkel anzulegen und diesen zu verkleinern und vergrößern. Mit dem äußeren Schenkel und inneren Zügel führen Sie das Pferd hinein, mit innerem Schenkel und äußerem Zügel wieder hinaus. Anfangs sollte das mit 80 Prozent Einwirkung des Schenkels und 20 Prozent durch die Hand. Auf diese Art und Weise kommen Sie mit den Fortschritten Ihres Pferdes dahin, dass Sie 90 Prozent mit dem Schenkel machen können und nur noch zehn Prozent mit der Hand.

Wenn Sie diese Zirkelübung perfektioniert haben, kommt als nächstes, dass Sie in der Lage sind, das Problem im Parcours zu lösen. Ich bin ein großer Verfechter davon, die Probleme einzeln anzugehen und die richtige Übung zu finden, um das Problem an der Wurzel zu packen.

Bei Pferden, die eilig werden über den Sprüngen sind Gymnastikreihen extrem effektiv. Ich habe die meisten meiner Pferde damit ausgebildet und es gibt eine große Bandbreite an Übungen in Büchern und Onlineartikeln. Es ist nur die Frage, welches die richtige für Ihr Pferd ist.

Ich würde anfangen mit Stangen auf dem Boden oder Cavalettis. Denken Sie daran, dass bei Pferden häufig Angst die Ursache für Hektik ist: Angst vor dem Reiter oder Angst vor den Hindernissen. Auch hier muss man wieder zur Basis zurückkehren und die Ursache für den Stress finden sowie die Übung, mit der man diesen ausschalten kann und dadurch schließlich auch das Verhalten. Das findet man besser bei der Arbeit über Stangen am Boden heraus als über Hindernisse.

Frage: Was würden Sie einem Reiter raten, der auf einer Seite schwächer ist als auf der anderen? Ich sacke immer nach rechts weg, so dass mein Pferd Probleme hat bei Übergängen in den Rechtsgalopp und dazu neigt, auf der rechten Hand in die Bahn zu drängeln.

Ian Millar: Generell kann man sagen, dass asymmetrische Reiter ebensolche Pferde generieren und umgekehrt. Ich würde annehmen, dass sich die Probleme, die Sie mit Ihrem Pferd haben von alleine erledigen, wenn Sie symmetrischer werden. Ich persönlich habe ein tägliches Dehn- und Kräftigungsprogramm, von dem ich sagen würde, dass es entscheidend ist für meine Reiterei.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, würde ich mich nach einem Personal Trainer umschauen, der sich gut mit Pferdesport auskennt. Mit diesem Profi würde ich einige Male arbeiten, damit Sie ein Verständnis dafür entwickeln, an welcher Stelle Sie Kräftigungsübungen machen müssen.

Wenn Sie Probleme haben zu fühlen, ob Sie dasselbe Gewicht in beiden Steigbügeln haben und beide Gesäßknochen gleichmäßig belasten, würde ich zudem raten, dass Sie in Erwägung ziehen, einen Chiropraktiker aufzusuchen.

Wahrscheinlich werden sich die Probleme auf der rechten Hand von alleine erledigen, wenn Sie Dehn- und Kräftigungsübungen am Boden machen, um Ihr derzeitiges körperliches Ungleichgewicht zu korrigieren.