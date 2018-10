Frankreichs Vielseitigkeits-Olympiasieger Entebbe de Hus ist tot

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gehörte Entebbe de Hus unter Karim Laghouag zum siegreichen französischen Team. Nun fiel er mit nur 13 Jahren einer Kolik zum Opfer.

Entebbe de Hus war schon wieder aus der Tierklinik entlassen worden und zuhause, als er eine zweite Kolikattacke bekam, die er nicht überlebte. Der Hannoveraner Hengst v. Embassy-Carbid gehörte seinem Reiter Karim Laghouag zusammen mit Agnès Célerier. Zur Welt kam er 2005 bei der Zuchtgemeinschaft Horst und Jeannine Petersen. Zwei Jahre später wurde er in Verden für Hannover gekört. Laghouag bekam ihn sechsjährig unter den Sattel.

Noch im selben Jahr stellte er Entebbe de Hus bei den Weltmeisterschaften der jungen Vielseitigkeitspferde vor. Im Jahr darauf siegten sie erstmals auf Zwei-Sterne-Niveau. 2013 ging er nur ein Turnier, eine lange Zwei-Sterne-Prüfung, die er gewann. Auf Drei-Sterne-Niveau stiegen sie gleich mit einer Langprüfung ein und wurden auf Anhieb Vierte. 2015 gehörten sie bei den Europameisterschaften in Blair Castle erstmals zum französischen Championatsteam, schieden aber im Gelände aus. Dennoch gab es Bronze für die Mannschaft. Sechs Wochen später ging der Hengst seine erste Vier-Sterne-Prüfung in Pau und beendete sie auf Rang fünf. Danach folgte noch eine olympische Generalprobe und dann Rio, wo Frankreich bekanntlich Gold gewann. In der Einzelwertung belegte das Paar Rang 28.

Karim Laghouag äußerte sich bestürzt über den Tod seines langjährigen Sportpartners: „Er war und wird immer mein vertrauter Freund bleiben. Ich bin am Boden zerstört, weil das, was er mir gegeben hat, einzigartig und magisch war.“

Die Mitbesitzerin Agnès Célerier sagte: „Ich werde ihn als außergewöhnlich mutiges Pferd in Erinnerung behalten. Er war immer bereit zu kämpfen und sein Bestes zu geben. Ich werde ihn vermissen.“

