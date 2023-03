Französische Olympiastute Badinda Altena nun bei Werndl-Schülerin Celina Bådstangen

Neuzugang in Aubenhausen. Die norwegische U25-Reiterin Celina Bådstangen bekommt die französische Olympiastute Badinda Altena unter den Sattel.

Mit Badinda Altena hat Celina Bådstangen eine weitere hoch erfahrene Lehrmeisterin nach Lacoste, den sie ja von Raphael Netz übernommen hatte. Mit ihm hat die 23-jährige in Deutschland beheimatete Norwegerin letztes Jahr an ihrem ersten und bislang einzigen internationalen Turnier teilgenommen, der U25-Tour in Mariakalnok, Ungarn. Das lief sehr gut: Sieg in Intermédiaire II und Kür, Platz zwei im U25-Grand Prix. National hat sie bereits mehrere S-Erfolge auf dem Konto, nicht nur mit Lacoste, sondern auch mit ihren anderen Pferden Arezzo und der Dream Boy-Tochter Hannelinde GLN.

Ihr Neuzugang Badinda Altena ist eine 17-jährige KWPN-Stute v. Tolando-Goodtimes. Sie war von dem Franzosen Pierre Volla über die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde (sechsjährig 13. im kleinen Finale) bis Grand Prix ausgebildet und erfolgreich vorgestellt worden. Mit Volla nahm die Stute an den Europameisterschaften 2015 und 2017 sowie den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. 2020 verkaufte Volla Badinda Altena nach Dänemark. Sie ging zunächst unter Charlotte Heering, später unter der Schwedin Jeanna Hogberg, die damals noch für Helgstrand Dressage ritt. Mit ihr gewann die Fuchsstute im April 2022 den Grand Prix Special in Zakrzow, Polen, und war Zweite im Grand Prix. Das war der letzte Turnierauftritt der Stute. Die letzten fünf Wochen hatte sie im Stall von Cathrine Dufour verbracht, die begeistert war von der energiegeladenen Fuchsstute.

Gestern postete Dufour ein Video auf Instagram, wie Badinda Altena verladen wird, und wünschte Celina Bådstangen viel Glück mit ihr.