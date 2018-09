Freejump: Innovationen für ein optimales Reitgefühl

Für Reitsportbegeisterte entwickelt, setzt Freejumpsystem heute Maßstäbe bezüglich Innovation und neuste Technologien. Die High-Tech Produkte überzeugen mit Funktionalität, Komfort und Sicherheit für Reiter und Pferd.

Seit dem Start 2001 konnte Freejump die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte dank der engen und kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den besten Reitern der Welt und deren Verbesserungsvorschlägen mit Blick auf die Bedürfnisse von Amateurreitern, stetig verbessern.

Und erst vor Kurzem hat die international renommierte Firma Pininfarina die neue Leading Edge Collection entworfen, welche drei Produkte umfasst: Die Soft‘Up Classic Steigbügel, den Damenreitstiefel Foxy und die Spur‘One Sporen.

Freejump kann damit seine besondere Position in der Reitsportbranche im Bereich Schuhe und Stiefel unterstreichen. Immer auf den Fortschritt fokussiert mit Blick in Richtung Zukunft, ist Freejump führend in Technologie, Funktion und Leistung!

Am Anfang: Frische Ideen für die Steigbügel

Freejumps erste Motivation war es, den Reitsportmarkt mit neuen Ideen zu bereichern. Der X`Up Steigbügel, der auf dem Klick-System des Radsports basiert, nutzt das automatische Lösen im Falle eines Sturzes und war das erste weit bekannte Produkt. Diese Steigbügel haben ein fantastisches Konzept, waren aber schwierig zu promoten.

2012 brachte Freejump dann den populären Steigbügel Soft`Up Pro auf den Markt, welcher heute von vielen Reitern als einer der besten Steigbügel überhaupt angesehen wird. Kürzlich wurde von Pinifarina in Zusammenarbeit mit der Topreiterin Pénélope Leprevost eine neue Produktlinie des Soft‘Up Classic entworfen, um Reitern ein neues Gefühl im Steigbügel anzubieten, das mit dem Soft‘Up Pro vergleichbar ist – Im Herzen von Freejump steht immer die Arbeit für die besten Produkte!

Entwicklung: Schuhe und Chaps sowie Stiefel

Dank der Erfindung des X‘Up hat Freejump seinen Bereich Schuhwerk weiterentwickelt. So sind jetzt auch die Schuhe und Chaps der neusten Liberty Serie entstanden. Vielleicht ist auch genau das die größte Freejump Revolution – Schuhe und Chaps und gar nicht so sehr die Steigbügel. So dachten die Reiter zu Beginn, dass es nicht möglich sei, mit solch einem integrierten Schuh-Chap-System im Sport erfolgreich zu reiten. Ein Konzept das im Rampenlicht der großen Championate 2007 stand.

Unsere Reitschuhe und Chaps werden zwar oft imitiert, aber Freejump ist das Original, das den Standard im Reitsport in Sachen Schuhwerk mit Sporttechnologie bestimmt.

Durch die langjährige Erfahrung im Bereich Schuhe und Stiefel konnte Freejump zwei neue Produkte auf den Markt bringen: Den Liberty One tall Reitstiefel in 2016 und den von Pininfarina entworfenen Foxy Damenreitstiefel im Jahr 2018. Beide Stiefel sind bekannt für den Komfort, welchen heute auch die Topreiter der Welt in Springen, Vielseitigkeit und Dressur zu schätzen wissen!

Der SPOGA „Innovation Award“ für Freejump

Da Innovation die Grundlage für die Produkte bei Freejump ist, wurden Forschung und Entwicklung stetig weiter fortgeführt.

Während der Reitsportfachmesse SPOGA ist dieses Engagement jetzt mit dem „Innovation Award“ für die neuen Spur‘One Sporen ausgezeichnet worden. Ein innenseitiges Gelenk der Sporen für eine perfekte Passform und Carbonfasern sind der Grund dafür, warum die französische Firma Freejump hier wieder einen Schritt voraus ist!

Erfolgsschlüssel: Enge Reiterkontakte

Enge Kontakte zu Topreitern sind zudem ein weiterer Schlüssel der Erfolgsgeschichte. Rolf-Göran Bengtsson war der erste Spitzenreiter, der Freejump Steigbügel im Wettkampf einsetzte, genauso andere talentierte Reiter wie Marco Kutscher. Dann nutzten auch Ludger Beerbaum und Rodrigo Pessoa die Steigbügel auf Turnieren und Markus Fuchs gewann mit Freejump Steigbügeln alles, was er gewinnen konnte.

Unsere wichtigsten Marken-Botschafter sind heute Kevin Staut, Kent Farrington, Harrie Smolders, Pénélope Leprevost, Beezie Madden, Michael Jung, Tim Price, Maxime Livio und alle anderen Toptalente wie Martin Fuchs, Christian Kukuk, die Brüder Philippaerts, Bertram Allen usw.

Zukunft: Fortschritt für optimales Reitgefühl

Und für die Zukunft? Haben wir weiterhin viele Ideen auf unserem Zeichenbrett! Das große Kernthema von Freejump-Produkten bleibt weiterhin die fortschrittliche Entwicklung für ein optimales Reitgefühl.

Freejump wird sich auch künftig immer dafür engagieren, die besten Produkte zu entwickeln und herzustellen: Denn der Zweite zu sein, ist für uns keine Option!

Weitere Infos zu allen Freejump-Produkten auf der Homepage von Freejumpsystem.