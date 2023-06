Friederike Schulz-Wallner ist neue Leiterin der Landesreitschule in München-Riem

Die Pferdewirtschaftsmeisterin Friederike Schulz-Wallner hat zum 1. Juni die Leitung der bayerischen Landesreit- und -fahrschule auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem übernommen.

Friederike Schulz-Wallner, Spitzname „Hexe“, kommt nun in der Landesreitschule von München-Riem den Aufgaben der Betriebsleitung nach. Das meldete das Magazin Bayerns Pferde zuerst.

Damit wechselt die 53-Jährige vom österreichischen Trakehner Gestüt Murtal, wo sie Pferde für den verstorbenen Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ausbildete, wieder zurück nach Bayern. Wobei Schulz-Wallner Bayern gut bekannt ist.

Nach ihrer Meisterprüfung mit Schwerpunkt Klassische Reitausbildung im Jahre 2000, ging die Dressurreiterin zunächst in einen privaten Pensionsstall im Osten von München, ehe sie 2006 zum Bayerischen Haupt- und Landgestüt Schwaiganger wechselte. Dort fungierte sie ein Jahrzehnt lang als Leiterin der Dressursparte und war in dieser Position verantwortlich für die dressurmäßige Ausbildung der Hengste sowie der Verkaufspferde.

2016 riefen dann die österreichischen Alpen, Friederike Schulz-Wallner wechselte zum Turnierstall des Trakehner Gestüts Murtal und wurde dort als Leiterin des Dressurteams beschäftigt. Als solche sorgte sie für Aus- und Fortbildung ihres Teams, das, so wie Schulz-Wallner selbst, Siege und Platzierungen bis Klasse S*** holte.

Das Trakehner Gestüt Murtal bedankte sich bei Friederike Schulz-Wallner: „Nichts ist für die Ewigkeit – so schnell verging die schöne Zeit!

Nach langjähriger, erfolgreicher Zusammenarbeit hat sich Hexe Schulz-Wallner entschlossen, wieder in ihre Heimat Bayern zurückzukehren und unsere Wege trennen sich nun ab 1. Mai. Wir danken Hexe für ihr großes Engagement, ihren unermüdlichen Fleiß und nicht zuletzt für ihre große Liebe und Leidenschaft für das Trakehner Pferd und den Dressursport sehr herzlich. Für die kommenden Jahre wünschen wir Hexe nur das Beste, viel Erfolg und weiterhin eine glückliche Hand in der Jungpferdeausbildung.“

