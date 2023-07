Friederike und Maurice Tebbel sind Eltern

Aufregendes Aachen-Wochenende für Familie Tebbel! Maurice Tebbel, im Eröffnungsspringen gleich Zweiter, war froh, zurück zu sein in der Soers. Später rückte der Sport allerdings weit in den Hintergrund.

Friederike Tebbel bekam vorzeitige Wehen und musste in die Aachener Uni-Klinik eingeliefert werden. Während Marcus Ehning und Stargold in der Soers zum Sieg flogen, kam acht Wochen zu früh ihre kleine Tochter Mila zur Welt. Der stolze Vater berichtet, dass es ihr so weit gut geht. Allerdings muss sie noch ein Weilchen in Aachen bleiben. Maurice Tebbel: „Vielen Dank an unsere Familien und Team, die uns in der Zeit so den Rücken freihalten und ganz besonders an meine Frau, die mir das beste Geschenk meines Lebens gemacht hat.“

Alles erdenklich Gute der Familie! Auf jeden Fall ist das der richtige Name für eine kleine Kämpferin!