Fünf-Sterne-Vererber Colman ist tot

Das wird ein trauriges Weihnachtsfest bei Familie Völz in Bienenbüttel, das erste seit 25 Jahren, bei dem Colman fehlen wird.

„Am gestrigen Morgen mussten wir uns von unserem Colman verabschieden. Ein viertel Jahrhundert war Colman ein Teil der Familie Völz, und so schwer war es für uns, ihn gehen zu lassen. Wir empfinden eine undenkliche Dankbarkeit ihn so lange als Wegbegleiter gewusst zu haben“, schreibt die Familie Völz auf der Facebook-Seite der Deckstation.

Colman wurde 26 Jahre alt. Zur Welt kam er bei Klaus Meyn in Wesseln, der den Olympiahengst Carthago mit der Lord-Marlon xx-Tochter Rosenquarz angepaart hatte.

Colman wurde dreijährig in Elmshorn gekört. Zuvor hatte er bereits einen sehr guten 100-Tage-Test im Haupt- und Landgestüt abgelegt, wo er bester Springhengst war.

Die Sportkarriere des Schimmels war eine kurze, das lag allerdings nicht an ihm, sondern an seinem Reiter. Thomas Voß platzierte ihn fünfjährig mehrfach in Springpferdeprüfungen. Er sagt, der Hengst habe „unheimlich Qualität und Bascule“ gehabt. Er konnte ihn sportlich nicht weiter fördern, weil er sich selbst verletzt hatte. „Das war schade, ich hätte es gerne gemacht“, bedauert Voß.

So konzentrierte sich auch Colman im Wesentlichen aufs Deckgeschäft. Und das war gut so, denn seine Nachkommen sprechen für sich.

Mehr als 60 seiner Kinder springen auf 1,60 Niveau. Der erfolgreichste Nachkomme ist L.B. Convall von Philipp Weishaupt, der erst den Großen Preis von Aachen und dann den Großen Preis von Spruce Meadows gewann. Aber da ist beispielsweise auch ein Catwalk IV, mit dem Robert Whitaker siegreich in den Großen Preisen von Helsinki, Lausanne und Rom war. Weitere bekannte Pferde sind Capital Colnardo, Con Dios II, Olympiapferd in Rio, und Zapria, Teilnehmerin an den Weltreiterspielen 2018.

Die Station Völz weiter: „Er wurde als Vererber schon zu Lebzeiten eine Legende, als Persönlichkeit war er etwas ganz besonderes. Komm gut über die Regenbogenbrücke, wir werden dich unendlich vermissen!“