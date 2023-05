Galopprennbahn Neue Bult: Pferd stirbt bei Rennen

In Langenhagen bei Hannover fand am Pfingstmontag der Familienrenntag der Hannoverschen Volksbank statt. Veranstalter und Besucher der Galopprennbahn Neue Bult wurden allerdings nicht nur Zeugen schöner Bilder. Bei einem Rennen brach ein dreijähriger Wallach unter seinem Jockey zusammen und verstarb. Mutmaßlich erlitt er einen tödlichen Herzschlag.

Als „Volltreffer“ bezeichnete das Facebook-Profil der Galopprennbahn Neue Bult in einem Post den Familienrenntag der Hannoverschen Volksbank. Etwa 15.000 Zuschauer auf dem Rennbahngelände auf der Neuen Bult am Pfingstmontag, insgesamt neun Rennen.

Trotz hoher Zuschauerzahlen, bestem Wetter und acht Rennen, bei denen Pferde und Jockeys unbeschadet ins Ziel kamen, warf das eine, das sechste Rennen des Tages, einen Schatten über die gesamte Veranstaltung. Während des Galopprennens über 2000 Meter wurde der dreijährige Wallach Shakar immer langsamer. Und kurz bevor das Pferd umkippte, sprang der Jockey von seinem Rücken. Herbeigeeilte Tierärzte konnten dem Pferd nicht mehr helfen. Stattdessen musste das tote Tier von der Bahn abtransportiert werden.

Noch am selben Tag wurde auf dem Facebook-Profil der Galopprennbahn Neue Bult ein Rückblick des Renntag gepostet. Dieser enthielt auch ein Abschnitt zu dem Tod des Rennpferds: „Einen tragischen Zwischenfall gab es traurigerweise im 6. Rennen als Shakar vermutlicherweise einen tödlichen Herzschlag erlitt. Trotz schneller und intensiver Betreuung durch unsere Tierärzte konnte Shakar leider nicht gerettet werden. An dieser Stelle drücken wir unser allerherzlichstes Beileid und Mitgefühl an den Besitzer, Züchter, Trainer, Jockey und alle Beteiligten um Shakar aus. Rest in Peace Shakar!“

auch interessant