Galopprennsport: Christa Germann und Jörg Thane sind die „Stable Staff Award“-Gewinner 2022

Zum zweiten Mal wurde in Köln der „Stable Staff Award“ an zwei Menschen verliehen, die sich um den Galopprennsport als Mitarbeiter in einem Rennstall oder Gestüt in Deutschland verdient gemacht haben. Das sind für das Jahr 2022 Christa Germann aus dem Kölner Trainingsquartier Asterblüte sowie Jörg Thane vom Gestüt Brümmerhof.

Gegen vier weitere Finalisten konnten sich Christa Germann in der Kategorie Rennstall und Jörg Thane in der Kategorie Gestüt schließlich durchsetzen. Die Entscheidung durfte dabei die Vollblut-Community, ergo das Publikum, treffen. Zwei Wochen dauerte die Wahl an. Der Gewinn des Stable Staff Awards beinhaltet für Thane und Germann auch jeweils einen Reisegutschein im Wert von jeweils 2.500 Euro. Verliehen wurde die Auszeichnung im Rahmen der Championatsehrung der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V., alle sechs Finalisten haben zudem eine Einladung von Baden Galopp zu einem Renntag beim Frühjahrsmeeting erhalten.

Jörg Thane ist bereits seit 26 Jahren auf dem Gestüt Brummerhof tätig. Der Pferdewirtschaftsmeister hat in dieser Zeit zahllose Galopprennpferde auf die Welt geholt und aufgezogen. Zu nenne ist da zum Beispiel eine Danedream, Mendocino, Waldpfad und viele weitere. Das Gestüt Brummerhof schreibt über seinen Meister: „Jörg ist ein waschechter Brümmerhofer, der immer loyal und fleißig ist! Nie würde er auf die Uhr schauen, wenn es um die Pferde geht und erledigt jede Aufgabe gewissenhaft!“

Seine Arbeitgeber sagen über Jörg Thane, dass er die Zuchtphilosophie des Gestüts Brummerhof verkörpert und sind dankbar, dass sich der Pferdemann mit dem Betrieb in Soltau in der Lüneburger Heide so identifiziert.

Das Gestüt Brummerhof freut sich auch über die Gewinnerin in der Kategorie Rennstall, Christa Germann. Als Futtermeisterin des Rennstalls Asterblüte betreut sie Pferde des Gestüts. Aus dem Freundeskreis der Pferdewirtschaftsmeisterin und Assistenztrainerin heißt es, Pferde seien für Germann „Arbeit, Hobby und Freizeit zugleich“. Christa Germann habe so etwas wie einen siebten Sinn für das Wohlbefinden der Pferde und darüber hinaus auch für die Belange der Menschen drum herum immer ein offenes Ohr.

„Wir hatten zwölf tolle Finalisten und haben mit Christa Germann und Jörg Thane zwei würdige Sieger gefunden. Beide sind Vorbilder, die nun sehr verdient den Titel „Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter des Jahres 2022“ tragen“, sagt Daniel Krüger, Geschäftsführer von Deutscher Galopp.