Georgie Campbell bei CCI4*-S in Bicton tödlich verunglückt

Nach einem schweren Sturz im Gelände der International Horse Trials im britischen Bicton ist die Vielseitigkeitsreiterin Georgie Campbell verstorben. Ihr Pferd Global Quest hat den Sturz unverletzt überstanden.

Nach ihrem letzten Turnierstart Anfang Mai waren Georgie Campbell und ihr elfjähriger irischer Hengst am Wochenende beim CCI4*-S bei den International Horse Trials in Bicton an den Start gegangen. Am Sonntag ritt das Paar im Gelände, kam jedoch an Hindernis 5b, einem Baumstamm, zu Fall. Es sei sofort medizinisches Personal vor Ort gewesen. Später am selben Tag veröffentlichten die Veranstalter eine Erklärung, in der es heißt: „Mit großem Bedauern geben wir bekannt, dass Georgie Campbell (GBR) am Sonntag, den 26. Mai 2024, bei den Bicton International Horse Trials in Devon, England, tödlich verunglückt ist. Nach ihrem Sturz an Hindernis 5b wurde sofort medizinisches Fachpersonal hinzugezogen, doch leider konnte sie nicht mehr gerettet werden. Das Pferd Global Quest wurde von den Tierärzten vor Ort untersucht und konnte unverletzt in den Stall zurückgebracht werden.“ Georgie Campbell wurde 36 Jahre alt.

2019 brachte Georgie Campbell Global Quest in den internationalen Vielseitigkeitssport. 2022 debütierte der Hengst auf Vier-Sterne-Niveau. Ihr größter Erfolg war der Sieg in einer langen Vier-Sterne-Prüfung im französischen Lignières im selben Jahr.

Darüber hinaus war Georgie Campbell auf Fünf-Sterne-Niveau erfolgreich, beendete die Prüfungen in Badminton und Burghley.

Sie hinterlässt ihren Ehemann, den Neuseeländer Jesse Campbell, ebenfalls Vielseitigkeitsreiter.