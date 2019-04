Gestohlene Pferde aus dem Raum Herford sind wieder zuhause

In den vergangenen Wochen waren im Raum Herford mehrere Pferde gestohlen worden. Und jedes Mal tauchten sie in Polen wieder auf.

Vielleicht geschehe ja noch einmal ein Wunder, hatten die Besitzer der Wallache Sammy und Kalle zu ihren Suchaufrufen in den sozialen Netzwerken geschrieben. Denn einige Woche vor dem Verschwinden von Sammy und Kalle waren bereits drei Ponys aus derselben Gegend in Ostwestfalen aus ihrem Stall gestohlen worden, die dann in Polen wieder auftauchten. Das Wunder geschah. Sammy und Kalle sind wieder zuhause. Und wieder wurden sie in Polen gefunden.

Ein Sprecher der Herforder Kreispolizei berichtete gegenüber dem lokalen Radiosender die Pferde seien bereits wieder an ihre Besitzer übergeben worden. Nähere Details will die Polizei allerdings nicht preisgeben. Die Zusammenarbeit mit der polnischen Polizei sei aber „sehr gut“ gewesen, so das Statement.