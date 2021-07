Global Equestrian Group kauft Palm Beach International Equestrian Center

Vor wenigen Monaten haben sich Helgstrand Dressage und die Ludger Beerbaum Stables zur Global Equestrian Group zusammengeschlossen. Nun haben sie ihren ersten großen gemeinsamen Deal getätigt.

Die Global Equestrian Group (GEG) hat das Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC) in Wellington, Florida, erworben. Möglich gemacht wird eine solche Investition durch die Waterland Private Equity Gesellschaft, zu der auch die GEG gehört. Dahinter steckt ein Investitionsvolumen von rund elf Milliarden US-Dollar.

Hinter dem riesigen Turniersportgelände, auf dem das Winter Equestrian Festival der Spring- und das Global Dressage Festival der Dressurreiter stattfindet, stecken die Wellington Equestrian Partners (WEP) in Gestalt von Mark Bellissimo, Roger Smith, Lisa Lourie, Marsha Demmermann und Michael Stone. Sie werden im Gegenzug auch in die Global Equestrian Group investieren, wie diese vermeldet.

Einer kürzlich durchgeführten Studie zufolge liegt der wirtschaftliche Einflussauf den Lankreis Palm Beach allein des Winter Equestrian Festivals bei jährlich 279 Millionen US-Dollar an Ausgaben und 150.000 Übernachtungen.

Das PBIEC hat 16 Turnierplätze, 2500 Ställe, dazu diverse Restaurants, Einkaufs- und Übernachtungsmöglichkeiten etc. Gemanagt wird der ganze Betrieb weiterhin von Mark Bellissimo als CEO, Michael Stone als Präsident und David Burton als Betriebsleiter.

Die Global Equestrian Group will nun weiter in den Betrieb investieren – in allen Bereichen, wie man versichert. Zudem soll das Gelände noch weiter ausgedehnt werden. Um Planungssicherheit zu haben, haben die Partner sich zusichern lassen, dass auch in den kommenden 50 Jahren nationale Veranstaltungen der USEF (US Equestrian Federation) und der FEI auf dem Gelände stattfinden können.

Damit hat die Global Equestrian Group nun Turnierplätze in Dänemark (Equitour Aalborg), Deutschland (Riesenbeck International) und den USA. Ludger Beerbaum sagt: „Unser Ziel ist es, den Pferdesport voranzutreiben, indem wir erstklassige Veranstaltungsorte und hochklassigen Sport bieten, damit Reiter ihre Leidenschaft und ihre Träume ausleben können. Durch den Erwerb des PBIEC haben wir dafür in den USA nun das perfekte Setting. Und mit der aktuellen Erweiterung von Riesenbeck International in Deutschland haben wir zwei absolut professionelle und attraktive Turnierstandorte.“

Derzeit hält das Team Ausschau nach weiteren Investitionsmöglichkeiten in Wellington. So soll es ein neues hochmodernes Turniergelände für das Global Dressage Festival geben.

Von Seiten von Waterland heißt es: „Die Übernahme des PBIEC etabliert die Global Equestrian Group als Weltmarktführer im Pferdesport mit einem starken finanziellen Fundament und spannenden Wachstumschancen.“