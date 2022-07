Goldenes Reiterkreuz für Frank Kemperman

Der langjährige Turnierleiter des CHIO Aachen, Frank Kempermann, ist mit dem Goldenen Reiterkreuz der FN ausgezeichnet worden.

Der diesjährige CHIO war der letzte für Frank Kemperman als Turnierleiter. Ende September wechselt der Niederländer in den Aufsichtsrat.

Für seine großen Verdienste für den Sport zeichnete ihn FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach mit dem Deutschen Reiterkreuz in Gold der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) aus. Kempermann war 29 Jahre lang in der Soers im Einsatz, zunächst als Geschäftsführer, später dann als Vorstandsvorsitzender des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV). „Es ist auch seiner Kreativität zu verdanken, dass das CHIO seine Position als bestes Turnier der Welt gehalten hat. Für die Weltreiterspiele 2006 und die Europameisterschaften 2015 zeichnete Frank Kemperman maßgeblich mit verantwortlich. Neben seiner Tätigkeit in Aachen war er seit 2008 Vorsitzender des FEI Dressurkomitees und jahrelang auch im Executive Board der FEI. Er wurde in dieser Zeit nicht nur als Niederländer sondern stets auch ,irgendwie deutsch‘ wahrgenommen. Wir konnten ihm bei so manch wichtiger Frage unsere Position mit auf den Weg geben“, sagte Lauterbach.

Das Publikum feierte den scheidenden Turnierleiter beim traditionellen Abschied der Nationen am letzten Tag des CHIO nicht mit weißen, sondern mit Taschentüchern in oranje.

Weitere Auszeichnung

Auch Helen Rombach-Schwartz wird den Vorstand des ALRV verlassen. Seit 1988 war sie ALRV-Angestellte. 2006 wurde sie zur Handlungsbevollmächtigten ernannt, seit 2008 ist sie Mitglied des Vorstands. Neben den Vereinsfinanzen verantwortet Helen Rombach sehr viele Bereiche, die hinter den Kulissen liegen. „Nur relativ wenigen ist sie wirklich bekannt. Wir können aber mit Fug und Recht feststellen, dass unendlich viele Fäden bei Helen Rombach in der Geschäftsstelle zusammen laufen. Sie hat immer alles im Blick, von den großen Zusammenhängen bis zu den kleinen Details. Ohne Helen Rombach hätte es das CHIO in den letzten Jahrzehnten sowie WM 2006 und EM 2015 in dieser erfolgreichen Form nie gegeben“, sagte Lauterbach und verlieh ihr als Dank der FN das Deutsche Reiterkreuz in Silber.