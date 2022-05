Graf-Landsberg-Medaillen für drei langjährige Delegierte der Persönlichen Mitglieder

Auf den Jahrestagungen der FN in Münster gab es wieder einige Auszeichnungen. Die Graf-Landsberg-Medaille in Silber wurde dabei an gleich drei verdiente PM-Delegierte vergeben: Dr. Anne Liebetrau, Kirsten Osterland und Harald Sporreiter.

Im Rahmen der Jahrestagungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ist es nicht selten, dass Menschen, die sich um den Pferdesport verdient gemacht haben, dafür auch ausgezeichnet werden. In diesem Jahr wurde die Ehre der Graf-von-Landsberg-Medaille in Silber drei Menschen zuteil, die allesamt in ihren Landesverbänden für die Persönlichen Mitglieder tätig waren und sind.

Dr. Anne Liebetrau: Privat wie beruflich den Pferden verschrieben

Liebetrau ist zwar geborene Hessin, lebt allerdings seit vielen Jahren in Thüringen. Die 52-Jährige ist Fachtierärztin für Pferde und hat sich außerdem der Zucht und Ausbildung von Hannoveranern verschrieben. Auf ihrem Gestüt Liebetrau im Weimarer Land geht sie dieser Passion nach. Zusätzlich ist sie neben ihren eigenen Turniererfolgen bis zu Klasse M auch Richterin im Reiten und Fahren bis zur Klasse S. Außerdem hat sie das Amt der Zweiten Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins Großlohmas inne. Ausgezeichnet wurde Dr. Anne-Dorothe Liebetrau für ihr langjähriges Engagement für die Regionalversammlung der Persönlichen Mitglieder in Thüringen. Dort wurde sie 2000 zu den PM-Delegierten gewählt, ab 2004 dann auch zur Sprecherin der Regionalversammlung. Dies brachte ihr auch die Mitgliedschaft im Präsidium des Thüringer Reit- und Fahrverbandes ein, von dem sie bereits die Silberne Ehrennadel ausgezeichnet erhielt.

Kirsten Osterland: Vorreiterin für Integration

Auch Osterland ist Tierärztin für Pferde, aber auch Klein- und Nutztiere. Die 58-Jährige betreibt in Dessau-Roßlau eine eigene Praxis und kümmert sich um jedes Tier in Not. Privat widmet sie sich im Reit- und Therapiezentrum Rodleben dem Therapeutischen Reiten. Dort ist sie Vorsitzende des rund Vereins, der mittlerweile rund 120 Mitglieder in allen Altersklassen hat und neben dem Therapeutischen Reiten auch integrative Turniere anbietet. Kirsten Osterland wurde für ihr Engagement als Sprecherin der PM- Regionalversammlung in Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Seit 1996 Persönliches Mitglied, wurde sie 1997 zu den PM-Delegierten und ab 2000 dann zur PM-Sprecherin gewählt. Damit ist auch sie Mitglied im Präsidium des Landesverbandes, in diesem Fall der Reit- und Fahrvereine Sachsen-Anhalt.

Harald Sporreiter: passionierter Pferdesportler

In Aschersleben ist Harald Sporreiter bekannt wie ein bunter Hund. Der nun 68-Jährige war jahrelang bei der Aschersleber Kulturanstalt und hat sich vor allem als Veranstalter des Ascania-Pferdefestivals einen Namen gemacht. Sein sportliches Engagement beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Pferdesport, bereits zu DDR Zeiten war er Chef des FDJ-Kreisverbandes und Leiter des Kreisverbandes des Deutschen Turn- und Sportbundes. Bis heute ist er Richter bis zur Klasse S; Sprecher auf Pferdesport und -zuchtveranstaltungen und prüft angehende Pferdewirte in Sachsen-Anhalt. Zusätzlich leitete er ab 1992 die Chefredaktion der Zeitschrift „Pferde aktuell. Sport und Zucht in Sachsen-Anhalt“.

Auch er wurde für seine Verdienste für die Regionalversammlung Sachsen-Anhalt geehrt. Bereits seit 1992 Persönliches Mitglied, wurde er 2000 zum PM-Delegierten in Sachsen-Anhalt gewählt. Als Gründungsmitglied des Landesverbandes der Reit- und Fahrvereine Sachsen-Anhalts gehört er wie Kirsten Osterland auch dessen Präsidium an und bekleidet seit 2018 das Amt des Vizepräsidenten und Landeskommissions-Vorsitzenden. Für dieses Engagement wurde ihm bereits die höchste Auszeichnung des Landesverbandes der Reit- und Fahrvereine Sachsen-Anhalt, sowie die des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt zuteil.

Auch interessant

Hannah Scherf

Quellen: Gestüt Liebetrau, TRFV, Tierarztpraxis Osterland, RTZ Rodleben, mz.de