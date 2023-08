Grand Prix-Ausbilder Hendrik Lochthowe macht sich selbstständig

Seit rund sechs Jahren ist Hendrik Lochthowe auf der Riedmühle in Butzbach beschäftigt. Nun will er sich einen langgehegten Wunsch erfüllen und sich selbstständig machen.

„Eigentlich wollte ich mich ja schon vor Jahren selbstständig machen“, sagt der 43-jährige Hendrik Lochthowe. Der Pferdewirtschaftsmeister hatte damals gerade seine sechs Jahre währende Anstellung bei der Familie Meggle aufgegeben. Doch dann kam das Angebot vom Gestüt Riedmühle in Butzbach in Hessen, dem er nicht widerstehen konnte. Aber jetzt will er sich wirklich auf eigene Beine stellen.

„Das Bedürfnis selbstständig zu sein, war immer da. Ich bin jetzt 43, ich will das jetzt anpacken!“ Zum Jahresanfang soll es so weit sein. Und obwohl seine Familie seit Generationen in der Pferdeszene Nordrhein-Westfalens verwurzelt ist, will er selbst gerne in Hessen und auch weiterhin im Frankfurter Raum bleiben. Eine konkrete Anlage hat er noch nicht im Auge, aber Ideen im Kopf.

Referenzen hat Hendrik Lochthowe zuhauf. Seine Ausbildung absolvierte er im Ruhrgebiet bei seinem Onkel Norbert Lochthowe. Danach war er mehrere Jahre als Bereiter der Pferde von Harli Seifert in Löningen, Niedersachsen, tätig. In der Zeit bildete er unter anderem Rubin-Royal zum internationalen Grand Prix Pferd aus. Zusammen mit Rubin-Royal und seinem zweiten Star im Stall, Rubin Cortes, wechselte Lochthowe dann zunächst in die Schweiz, wo er mit Silvia Iklé zusammenarbeitete. Als die beiden Hengste einerseits verkauft, andererseits an die Tochter der Besitzer gehen sollten, wechselte Lochthowe zu Familie Meggle. Dort traf er unter anderem auf den jungen KWPN-Hengst Boston, den er so weit brachte, dass die beiden beim CHIO Aachen an den Start gehen durften. Auf dem Gestüt Riedmühle hieß sein Erfolgspartner Bricco Barone. Unter anderem waren die beiden dieses Jahr beim Weltcup-Turnier in Neumünster am Start und letztes Jahr Dritte beim Hamburger Dressur-Derby. Lange Zeit hat Lochthowe lange mit Wolfram Wittig trainiert. Seit einem Jahr weiß er nun Co-Bundestrainer Jonny Hilberath an seiner Seite.