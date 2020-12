Grand Prix-Lehrmeister Dark Dynamic lebt nicht mehr

Der Hannoveraner Wallach Dark Dynamic von Sarah Runge musste im November eingeschläfert werden. Zuletzt war er dem 18-jährigen Henri Schamburg für die Junge Reiter-Tour zur Verfügung gestellt worden. Dark Dynamic wurde 17 Jahre alt.

Zuerst hatte Eurodressage von dem Tod des Wallachs berichtet. Der hübsche Rappe kam 2003 bei seinem Züchter Georg Kok zur Welt und stammt ab von dem Donnerhall-Sohn Don Vino. Zweijährig entdeckte Christoph Dust den Wallach und bildete ihn aus bis hin zu seiner ersten Intermediaire I-Prüfung im Jahr 2012. Im selben Jahr ritt Dust mit dem Wallach aus der Hohenstein-Stute Hoheit die Qualifikation für das Nürnberger Burg-Pokal Finale in Lingen mit. Es gelang Dust dort nicht, Dark Dynamic für den Nürnberger Burg-Pokal zu qualifizieren.

Allerdings gelang es ihm, die Blicke auf sich und seinen gangstarken neunjährigen Hannoveraner zu lenken, zuvorderst den Blick von Mannschaftsolympiasiegerin Nadine Capellmann. Sie erkannte, was in dem Rappwallach steckt und kaufte ihn.

Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte das neue Paar dann im September 2012 in Gelsenkirchen. Dort landete Capellmann in einer S*-Dressur auf dem dritten Platz. Über den Winter entwickelte sich der Don Vino-Sohn dann bis auf Grand Prix-Niveau weiter. Im April 2013 gab es in Aachen den ersten Sieg in einem Nachwuchs-Grand Prix und einer Intermediaire II. Es folgten weitere Siege und Platzierungen auf Grand Prix-Niveau, international erstmals beim CDI3* in Paris Ende 2013. Dort landete Nadine Capellmann mit Dark Dynamic auf Platz fünf im Grand Prix und einen vierten Platz gab es für die Grand Prix Kür des Paares.

International ritt Capellmann nicht ganz vorne mit, erfolgreicher war sie 2015 und 2016 in nationalen Grand Prix unterwegs. Das letzte gemeinsame Turnier der beiden war dann 2016 ein Grand Prix beim CDI4* in Donaueschingen. Dort gab es den 14. Platz für das Paar mit 66,280 Prozent.

Verkauf an U25-Amazone Sarah Runge

Capellmann verkaufte den damals 13-jährigen Wallach als Lehrmeister an die U25-Dressurreiterin Sarah Runge. Runge startete mit Dark Dynamic sehr erfolgreich in nationalen Dressurprüfungen auf 3***-Niveau und konzentrierte sich dabei auf die U25-Tour. Ihrem Trainer Jo Hinnemann folgte Runge 2018 in die Vereinigten Staaten, genauer nach Kalifornien. Dort konnte sich das Paar im gleichen Jahr mehrmals vorne in Grand Prix-Prüfungen platzieren.

Die USA verließ Runge mit Dark Dynamic dann wieder und konnte sich mit dem Wallach das letzte Mal platzieren in einem Grand Prix Special in Darmstadt-Kranichstein, wo es für den vierten Platz reichte.

Lehrmeister für Henri Schamburg

Weiter ging es für Dark Dynamic in der Folge im Geschäft als Lehrmeister. Sarah Runge stellte den Wallach im Frühjahr dieses Jahres Henri Schamburg zur Verfügung. Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte das Paar beim Teamtraining der Jungen Reiter in Warendorf am 17. Juni 2020.

Schamburg konnte den Wallach nur einmal starten, bei den Hessischen Meisterschaften 2020 in Darmstadt im Juli, wo sie in der S-Prüfung mit 66,842 Prozent Fünfte und am nächsten Tag mit 66,974 Prozent Siebte wurden. Danach fing Dark Dynamic an zu lahmen. Mehrere schwerwiegende Probleme im Bereich des Hufbeins wurden diagnostiziert. Das Pferd konnte nicht gerettet werden.

Dark Dynamic sei bereits vor fünf Wochen eingeschläfert worden, berichtet Runge gegenüber Eurodressage. Er wurde 17 Jahre alt. Sowohl Sarah Runge als auch Henri Schamburg seien dennoch nach wie vor schockiert von der Diagnose und dem Tod des Wallachs.

Er war mehr als nur ein Pferd für mich, er war ein Familienmitglied. Er hatte ein liebevolles, warmherziges Temperament.

Sarah Runge

Auch interessant