Gregory Wathelets Picobello Full House Ter Linden Z demnächst unter US-amerikanischer Nachwuchsreiterin

Eine neue Reiterin für eines von Gregory Wathelets Fünf-Sterne-Pferden, den Zangersheider Picobello Full House Ter Linden Z.

Der nun zwölfjährige Zangersheider Wallach Picobello Full House Ter Linden Z v. Forever d’Arco Ter Linden hat mit seinem vorherigen Reiter und Mitbesitzer Gregory Wathelet zahlreiche Erfolge gefeiert. Unter anderem platzierte das Paar sich 2020 beim CSI3* in Aachen und belegte Rang drei im „kleinen Großen Preis“ beim CSIO Rom. Das letzte gemeinsame Turnier war das Global Champions Tour-Finale in Prag.

Bereits seit Anfang des Jahres ging der Wallach dann mit Spencer Smith unter US-amerikanischer Flagge beim Winter Equestrian Festival in Wellington. Hier siegten sie zum Beispiel in einem 1,50 Meter-Springen. Nun haben Wathelet und die Familie Ruant laut Equnews.be bekannt gegeben, dass der bislang in gemeinschaftlichem Besitz befindliche Wallach in den USA bleibt.

Tatsächlich hat der Weltverband FEI am 11. April einen Besitzerwechsel eingetragen. Picobello Full House Ter Linden Z gehört nun der Suave Pony LLC. Dahinter steckt die Familie Russekoff aus Connecticut. David Russekoff ist ein Hedgefondsmanager, seine Tochter Isabella studiert derzeit noch in Miami und gehört zu den aufstrebenden U25-Reitern der USA.

Mit Balou’s Fly High gewann sie gerade erst ein 1,45 Meter-Springen der Vier-Sterne-Tour in Wellington. Zudem reitet sie den 13-jährigen Jumpy van de Hermitage, der zuvor mit Abdel Said auf Fünf-Sterne-Niveau erfolgreich war.