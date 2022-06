Guido Klatte hat geheiratet

Guido Klatte hat geheiratet. Anfang des Jahres hatte er seiner Freundin Irmengard von Essen einen Antrag gemacht. Nun sind sie Mann und Frau.

Gestern standen auf dem Zuchthof Klatte in Klein Roscharden ausnahmsweise mal nicht die Pferde im Mittelpunkt, sondern Guido Klatte Jr. und seine Frau Irmengard von Essen. Im März hatte der Weltcup-Finalist von 2017 dem „wichtigsten Mensch in seinem Leben“ einen Antrag in Disney World, Orlando, gemacht. Nun haben sie sich das Ja-Wort gegeben.

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!

