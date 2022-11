Gustav-Adolf Blum verstorben

In vielen Bereichen des Pferdesports erwarb er sich schon früh große Verdienste: Gustav-Adolf Blum. Der Ehrenpräsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes und Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verstarb wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag.

Der Name Blum ist bis heute in der Reitsportwelt bekannt. Jüngstes Beispiel ist sicherlich Simone Blum, die 2018 mit Alice in Tryon Weltmeisterin im Springreiten wurde. Auch ihr Vater Jürgen Blum war der Reiterei gewogen und gehörte unter anderem zur Vielseitigkeits-Equipe von Deutschland bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996.

Diese Begeisterung für den Pferdesport hatte bereits Gustav-Adolf Blum selbst.Von 1975 bis 1993 war er Vorsitzender des Ländlichen Reit- und Fahrvereins Weilheimer Pferdefreunde und zeitgleich zunächst stellvertretender Vorsitzender und ab 1986 Vorsitzender des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes. Als Mitglied im Vorstand Sport der FN sowie des Vorstandesdes Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) Beruflich machte sich der in Ostpreußen geborene Blum als Bauunternehmer und Gründer der Terrafinanz-Firmengruppe einen Namen.

Auf dem Staatsgut Achselschwang engagierte sich Gustav-Adolf Blum darüber hinaus als Turnierveranstalter. Er richtete dort im Jahre 1976 das Alpenchampionat aus und in den Jahren darauf mehrere Vielseitigkeitsturniere am gleichen Ort. Die Bekanntheit des Veranstaltungsortes Staatsgut Achselschwang gipfelte schließlich in der Ausrichtung der Europameisterschaften im Jahr 1993.

Vielfach ausgezeichnet

Für seine Verdienste um den Pferdesport wurde Gustav-Adolf Blum im Laufe seines Lebens mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Er erhielt die Medaille der Landeskommission Bayern in Gold im Jahr 1992, zwei Jahre später folgte die Staatsmedaille in Silber. Die FN verlieh ihm zudem das Deutsche Reiterkreuz in Gold im Jahr 1997. Auch wurde Blum mit dem Bundesverdienstkreuz (1998) sowie dem Großen Bayerischen Löwen des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geehrt (2002).