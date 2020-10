Gut Roest für vorbildliche Pferdehaltung ausgezeichnet

Viel Bewegung, Abwechslung und eine lückenlose Dokumentation: Auf dem Trakehner Gestüt Gut Roest steht das Wohl der Pferde im Mittelpunkt. Für ihre vorbildliche Tierhaltung sind Marion Essing und Ehemann Norbert nun von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden.

Vor mittlerweile 16 Jahren kaufte Familie Essing das Gut Roest bei Kappeln in Schleswig-Holstein, ließ es umfangreich renovieren und umbauen. Seit 2008 werden dort Trakehner gezüchtet – eine Rasse, die Gestütsleiterin und Inhaberin Dip. Ing. Marion Essing aufgrund ihrer Intelligenz, ihres edlen Typs und ihrer Leistungsstärke besonders schätzt. Die erfolgreiche Zucht- und Ausbildungsstätte hat sich das Motto „AAA“ auf die Fahnen geschrieben: 1a Abstammung + 1a Aufzucht + 1a Ausbildung. Wie gut dieses Konzept auf Gut Roest umgesetzt wird, beweist nun auch die Auszeichnung mit dem Bronze-Ehrenteller der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein für artgerechte, innovative und nachhaltige Tierhaltung.

Etwa 25 Pferde leben auf dem Gut Roest, dessen Gebäude teilweise unter Denkmalschutz stehen. Großzügige Paddocks und Weiden sorgen für genügend Bewegung und frische Luft. Neben Reithalle und Reitplatz bietet auch eine Geländestrecke viel Abwechslung im täglichen Training. „Wenn wir an einer Lektion arbeiten, können wir diese an verschiedenen Stellen reiten – das Pferd merkt gar nicht, dass es sich um eine Wiederholung handelt“, so Marion Essing im Interview mit Sat.1 Regional.

Tradition und Innovation

Das Futter für die Pferde kommt vom eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, dazu gesellen sich Streuobstwiesen, Wildacker und das „Experiment Chinaschilf“. Seit zwei Jahren wird die in Norddeutschland noch wenig bekannte Pflanze angebaut – Chinaschilf ist ein guter Reet-Ersatz, aber in pelletierter Form auch als Einstreu oder Heizmittel nutzbar. Als vorbildlich hob die Landwirtschaftskammer auch die lückenlose Dokumentation der Pferde hervor: Tierarztberichte, Impftermine, Futterpläne usw. sind für jedes Pferd digital erfasst und von den Mitarbeitern jederzeit abrufbar.

Auch in puncto Zucht geht das Gut Roest mit der Zeit. Damit die Sporstuten keine Doppelbelastung eingehen müssen, kommt Embryotransfer zum Einsatz. Zu den sportlichen Aushängeschildern des Gestüts zählt aktuell Fabelstern v. Imperio-Insterburg, die unter Johanna Waterhues bereits in der schweren Klasse siegreich ist. Aus der Anpaarung von Siegerstute Praise Me v. Goldschmidt-Tuareg mit dem Dressurvereber Shapiro hat Marion Essing die unter Markus Waterhues im Viereck erfolgreiche Staatsprämienstute Pure Freude gezogen, sowie den nun dreijährigen Praise Him, der beim Trakehner Reitpferdechampionat 2020 in seiner Altersklasse Silber gewann.

„Dieses Gestüt ist durchdacht bis ins letzte Detail“, lobte Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. „Sie verkörpern echte Leidenschaft für Tierhaltung. Ihr Betrieb hat Leuchtturm-Charakter“, bescheinigte sie Marion Essing bei der Übergabe der Auszeichnung Ende September.