Gute Besserung an Uta Gräf!

Uta Gräf ist vor knapp zwei Wochen zuhause gestürzt und musste operiert werden.

Wie Uta Gräf auf ihrer Facebook-Seite berichtet, ist sie beim morgendlichen Training gestürzt und habe sofort geahnt, dass sie sich am Knie verletzt hat. Die Befürchtung stellte sich dann bei der näheren Untersuchung im Krankenhaus als begründet heraus.

Anfang der Woche wurde sie nun operiert. Doppelt bitter: Sie musste auch ihren 53. Geburtstag am 16. Mai im Krankenhaus verbringen. Doch Uta Gräf wäre nicht Uta Gräf, würde sie nicht selbst dieser Situation noch etwas Positives abgewinnen: „An meinem Geburtstag im Krankenhaus – das hätte ich mir vor zwei Wochen sicher nicht träumen lassen. Aber jetzt, da ich am Montag erfolgreich am Knie operiert worden bin, fühlt sich das irgendwie doch wie ein Geschenk an. Denn die OP ist laut der Ärzte sehr gut verlaufen.“

Sie darf das Bein nun sechs Wochen lang nicht belasten, hofft aber: „Wenn alles nach Plan verläuft, kann ich in acht Wochen vielleicht sogar schon wieder reiten.“

Wir drücken fest die Daumen und wünsche gute Besserung!

www.facebook.com/Uta.Graef

Uta Gräfs Nachwuchspferde

Zumal Uta Gräf mit dem bunten Fuchs Sisco de Luxe M (14) v. Sancisco wieder ein Pferd hat, mit dem sie international starten kann. Nach fast fünf Jahren Pause vom internationalen Sport meldete sie sich im Juli 2022 in Neu Anspach mit Sisco de Luxe zurück auf dem internationalen Grand Prix-Viereck.

Außerdem hat sie einige junge Pferde, die nachkommen. Da ist beispielsweise der elfjährige Oldenburger Bretton Lee v. Bretton Woods aus der Zucht von Walter Kunz und im Besitz von Manuela Domeisen, der vor kurzem seinen ersten Prix St. Georges gewonnen hat.

Oder der achtjährige Hannoveraner Wallach Melbourne v. Millennium-Hochadel (Z.: Gerhard Dierckhaus, B.: Familie Mayr-Niedermeier), der dieses Jahr seine ersten Schleifen in Klasse S gewonnen hat.

Außerdem der siebenjährige Hannoveraner Quaterhall-Sohn Quick Decision (Z.: Blanka Heier, B.: Annette Göbelsmann-Schweitzer), der sich mit Roxana Mohr einst beim Bundeschampionat und anderen Jungpferdeprüfungen hervortat und seit Anfang des Jahres bei seinen ersten S-Auftritten mit Uta Gräf schon drei vordere Platzierungen geholt hat.