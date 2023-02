Hamburg-Rahlstedt: Reitstall brennt ab, neun Pferde verenden

Ein grausamer Brand ist am frühen Donnerstagmorgen in einem Stall in Hamburg-Rahlstedt ausgebrochen. Der Stall brannte komplett ab, neun Pferde kamen nach übereinstimmenden Medienberichten in den Flammen ums Leben.

Gegen 4.30 Uhr sei der Brand schätzungsweise ausgebrochen. Die Feuerwehr sei demnach mit 40 Einsatzkräften in den Schimmelreiterweg in Rahlstedt im Norden von Hamburg angerückt, um dem Brand Herr zu werden. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Dach des Stalls einstürzt. Acht in dem Stall befindliche Pferde seien demnach in den Flammen verendet. Ein Tier habe es ins Freie geschafft, war jedoch so schwer verletzt, dass die Polizei es erschossen haben soll.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnten Feuerwehr und Polizei bisher noch keine Angaben machen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten zunächst noch an.

Aktuellere Informationen konnte uns die Polizei Hamburg um 9 Uhr noch nicht geben. Sobald wir mehr Informationen haben, ergänzen wir sie in diesem Artikel.

Quelle: Radio Hamburg, t-online