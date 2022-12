Hamburg: Stute durch Pferdeschänder tödlich verletzt, siebter Fall seit Juli 2022

Die Polizei Hamburg hat bekanntgegeben, dass es im Großraum Hamburg erneut zu einem Übergriff eines Pferdeschänders auf ein Pferd gekommen ist. Die betreffende Stute in Hamburg-Rahlstedt musste wenig später aufgrund ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Es ist bereits der siebte Angriff auf ein Pferd in Hamburg und Umgebung seit Juli 2022.

Im jüngsten Fall in Hamburg-Rahlstedt im Schimmelreiterweg wurde eine Stute so schwer im Genitalbereich verletzt, dass sie wenig später eingeschläfert werden musste. Sie war schwer verletzt von ihrer 50-jährigen Halterin und den Stallbesitzern am frühen Montagmorgen auf der Weide aufgefunden worden. Zur Sektion wurde das Pferd an die Tierärztliche Hochschule Hannover überstellt.

Die Zeit zwischen Sonntagabend, dem 18. Dezember um 20 Uhr und Montagmorgen, dem 19. Dezember um 7.15 Uhr gibt die Polizei Hamburg als Tatzeitraum an. Geleitet werden die Ermittlungen durch die für Tierschutzdelikte zuständige Fachdienststelle der Wasserschutzpolizei (WSP 51). Sie bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 zu kontaktieren. Alternativ kann man sich auch bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Prüfung von Zusammenhängen mit anderen Fällen

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Dabei werden auch mögliche Zusammenhänge mit anderen ähnlich gelagerten Sachverhalten geprüft, die sich seit Juli in Hamburg und Umgebung ereignet haben. Vor allem geht es dabei nach Rücksprache von St.GEORG mit der Polizei Hamburg um die Frage, mit welchem Tatgegenstand die Verletzungen zugefügt wurden und ob sie ähnlicher/gleicher Natur sind.

Zwei Fälle gab es Ende November in Schenefeld an der Grenze zu Hamburg, vier Fälle ereigneten sich bereits im Sommer dieses Jahres zwischen Ende Juli und Mitte August in Sülldorf (drei Fälle) und Rissen (ein Fall). Bei den sechs betroffenen Pferden mussten die Verletzungen veterinärmedizinisch versorgt werden, bedeuteten aber glücklicherweise keine Lebensgefahr für die Pferde.

Quelle: Polizei Hamburg