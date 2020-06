Hanroth: Jäger erschießt Pferd auf der Weide

In der Gemeinde Hanroth (Rheinland-Pfalz) hat sich am Wochenende ein Jagdunfall ereignet. Das Opfer: ein Pferd!

Der Neuwied-Rhein Kurier hatte zuerst über den tragischen Vorfall in Hanroth berichtet. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Samstag in den frühen Morgenstunden. Bei dem Jäger handele es sich um einen von dem dort ansässigen Jagdpächter eingeladenen Gast aus Nordrhein-Westfalen. Der Mann habe gegen 4.30 Uhr seine Waffe am Auto entladen wollen, dabei habe sich der Schuss versehentlich gelöst und einen Haflinger auf einer anliegenden Weide getroffen. Das Pferd starb an der schweren Schussverletzung.

Die Polizei hat den Vorfall gegenüber dem Neuwied-Rhein Kurier bereits bestätigt, die Ermittlungen laufen noch. Momentan gehe man von einem Unfall aus. Nun soll geklärt werden, ob ein technischer Defekt oder ein Fehler in der Handhabung die Ursache dafür war, dass sich der Schuss löste. Für den Vorfall soll es keine Augenzeugen geben. Es ist übrigens nicht der erste Jagdunfall mit Pferden: 2017 erschoss ein Jäger in Niedersachen ein Islandpferd, weil er es für ein Wildschein gehalten hatte.

Quelle: Neuwied-Rhein Kurier