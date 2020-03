Hansi Blum: Jungvater mit Beinbruch im Krankenhaus

600 Kilogramm sollten einem nicht aufs Bein fallen. Diese schmerzhafte Erfahrung musste Hans-Günter, „Hansi“ Blum machen. Der Mann von Spring-Weltmeisterin Simone Blum, liegt im Krankenhaus.

Hansi Blum, der Ehemann von Spring-Weltmeisterin Simone Blum liegt im Krankenhaus. Das hat seine Frau auf Instagram bekanntgegeben. Bei einem Unfall war Blum unter ein Pferd geraten. Hier der Post auf Instagram im Wortlaut:

Hansi Blums Schutzengel hat geschlafen

„𝐷𝑖𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑢𝑛𝑑ℎ𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑠𝑡 𝑧𝑤𝑎𝑟 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠, 𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑜ℎ𝑛𝑒 𝐺𝑒𝑠𝑢𝑛𝑑ℎ𝑒𝑖𝑡 𝑖𝑠𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑖𝑐ℎ𝑡𝑠…

Leider hat gestern unser Schutzengel geschlafen und einen Moment nicht aufgepasst… 😏 Auch wenn man noch so umsichtig ist und versucht alle Gefahren vorherzusehen, arbeiten wir doch mit Lebewesen zusammen und diese sind oft unberechenbar! Wenn 600 kg auf einen Fuß fallen dann endet das oft im Krankenhaus 😢 Ich und unser gesamtes Team wünschen unserem Hansi eine schnelle Genesung und eine gute und schnelle Regeneration 🍀✊🏻❤️

Meinen Mann so leiden zu sehen macht mich sehr traurig 😔 Aber wir müssen nach vorne blicken und weiter kämpfen… 😉 Reinpassen wird so etwas im Leben zu keinem Zeitpunkt 😫

Hans-Günter Blum fällt damit auch als Babysitter für Tochter Hanna Sophie aus. Hansi und Simone Blum waren vor kurzem zum ersten Mal Eltern geworden. Trotz eines Kaiserschnitts sitzt die Weltmeisterin schon wieder im Sattel. Bis zum ersten gemeinsamen Ausritt mit dem Ehemann in diesem Jahr wird es wohl noch etwas dauern. Wir wünschen gute Besserung!