Haygain Heubedampfer – Zeit für den gesunden Heugenuss

Dieser Vorgang dauert ca.50min, erhitzt das Heu komplett über 75 C° und tötet dabei 98% aller Bakterien, Staubmilben und Pilzsporen ab.

Dieses einzigartige, patentierte Verteilungssystem beruht auf wissenschaftliche Erkenntnisse und ist in jedem Haygain Modell platziert.

Schluss mit einweichen – jetzt wird bedampft !

Entfernt lungengängigen Staub und Schimmel.

Tötet bis zu 98% der Bakterien ab.

Verbessert die Schmackhaftigkeit des Raufutters.

Erhält die Nährstoffe im Heu.

Nach der Bedampfung ist das Heu für 24 Std. verfütterbar!

2 Jahre Garantie

Stromverbrauch je nach Modell zwischen 30 und 70 Cent / Bedampfung – Einfache Befüllung per Gieskanne.

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands

Hier geht’s zur Modellübersicht: farmstable.de

Achtung: Farm & Stable auf der Equitana & beim CHIO Aachen

Sie möchten sich selbst davon überzeugen, wie Haygain in der Praxis funktioniert? Dann besuchen Sie uns auf der Equitana Open Air in Neuss vom 25. bis 27. Mai in Gang G, an Stand 45. Alternativ treffen Sie uns auch auf dem Gelände des CHIO Aachen, das vom 13. bis 22. Juli stattfindet. Dort stehen wir an Messestand Nummer 744.

Sprechen Sie uns gerne an, wir von Farm & Stable freuen uns auf Sie!