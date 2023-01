Helgstrand Dressage kooperiert nun mit Leida Collins-Strijk in Spanien

Helgstrand Dressage dehnt seine Aktivitäten nach Spanien aus und hat dafür eine Kooperationspartnerin in der ursprünglich niederländischen Dressurreiterin Leida Collins-Strijk gefunden. Auch ein ehemaliger Bundeschampion ist unter den nun auf der Website aufgeführten Verkaufspferde.

Leida Collins-Strijk wird vielen noch ein Begriff sein aus der Zeit, als sie mit Wempe Juwel im niederländischen Nationalkader ritt. Das war in den 1990er-Jahren, ist also schon eine Weile her. Später war sie mit dem Wallach On Top erfolgreich unterwegs, den sie dann aber als Lehrpferd nach Malaysia verkaufte. Ihr letztes internationales Turnier ist 52-Jährige 2019 geritten. In Wellington stellte sie den KWPN-Wallach Fellini in der kleinen Tour vor.

Parallel zu ihrer eigenen Reiterei hat Leida Collins-Strijk als Trainerin gearbeitet und sich zusammen mit ihrem Mann, Vielseitigkeitsreiter Tim Collins, der für die Bermudas bei den Olympischen Spielen in Athen im Einsatz war, einen Traum erfüllt: Sie haben in Südspanien in Sootgrande unweit von Málaga einen Dressurstall eröffnet.

Der kooperiert nun mit Helgstrand Dressage. Die Zeiten, in denen spanische Dressurreiter hauptsächlich auf PREs geritten sind, sind vorbei, wie man an Reitern wie etwa Juan Matute Guimón sieht, die alle auf „normale“ Warmblüter setzen. Die steigende Nachfrage will Helgstrand Dressage gerne direkt vor Ort bedienen und hat sich daher mit Collins-Strijk zusammengetan.

Collins-Strijk sagt: „Für uns ist das ein Lebensinhalt, wir leben und atmen für diese Welt. Und wir möchten helfen, den Sport hier in der Region noch weiter zu entwickeln. Die ersten Pferde von Helgstrand sind hier angekommen und wir sind bereit, Kunden zu empfangen.“

Unter den Pferden, die das Team Collins auf seiner Website leidadressage.com gelistet hat, ist auch eines, das hier in Deutschland gut bekannt ist: der einstige Reitpferde-Bundeschampion und spätere WM-Bronzemedaillengewinner Eternity v. Escolar. Als er dreijährig in Warendorf siegte, saß Eva Möller in seinem Sattel. Die weitere Ausbildung bis zur schweren Klasse übernahm dann Cathrine Dufour. Mit Anne-Mette Strandby Hanse ging der Westfalen-Wallach 2020 bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde und holte Bronze. Nun ist er neunjährig und auf dem Weg in Richtung S***.