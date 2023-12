Helgstrand: Reithallen zukünftig videoüberwacht

Am 22. November wurde der erste Teil der Helgstrand-Doku im dänischen Fernsehen ausgestrahlt, eine Woche später Teil zwei. Damit wurden Bilder öffentlich, die u.a. verletzte Pferde und verdeckte Wunden als Alltag im Stall Helgstrand zeigten. Nun will Helgstrand Dressage Videoüberwachungsanlagen in allen Reithallen an den drei dänischen Standorten installieren.