Hengst v. Secret: Highlight der Performance Plus Auktion kostet 180.000 Euro

Der mit Abstand Begehrteste unter den jungen Reitpferden, die bei der vierten Edition der Performance Plus Auktion unter den Hammer kamen, war ein dreijähriger Hengst von Secret aus einer Ferro-Mutter.

New Secret heißt er, macht aus seinen Reitpferdequalitäten allerdings kein Geheimnis. So verwunderte das große Interesse an dem Sohn des Vize-Weltmeisters und Bundeschampions Secret wenig. Am Ende gewann der Brite Paul Jordan das Bieterduell gegen einen holländischen internationalen Grand Prix-Reiter, wie es in der Pressemitteilung der Auktion heißt. Bei 180.000 Euro erhielt Jordan den Zuschlag und kann sich nun über seinen Neuzugang freuen, der besonders auch auf Mutterseite interessantes Blut führt.

Mutter Ferrolina (Ferro x Farmer) ist eine Vollschwester zu Jordi Domingos Olympiapferd Prestige und dem Grand Prix-Pferd Vidol Point und sie ist eine Halbschwester zum Grand Prix-Pferd Sunshine Domingo.

Auch die weiteren Pferde wurden zu guten Preisen verkauft. Vor allem in den Niederlanden war das Interesse groß an dem jungen Dressurnachwuchs, aber auch Bieter aus anderen Ländern beteiligten sich rege. Es wurden Pferde an Bieter aus Deutschland, Österreich, Portugal und Schottland verkauft.

Mit dem Erlös der Auktion zeigt sich die Organisation insgesamt zufrieden, auch weil New Secret eine neue Rekordmarke setzen konnte. Die nächste Ausgabe der Performance Plus Online-Auktion wird im Herbst dieses Jahres vom 10. bis 13. September stattfinden.