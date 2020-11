Hengsthalter Heinrich Rohmann verstirbt im Alter von 95 Jahren

Er war ein westfälisches Urgestein: Nicht nur für die Pferdezucht, auch für die Ponyzucht entdeckte Heinrich Rohmann aus Marl bedeutende Hengste. Und brachte zudem viele Nachwuchsreiter auf die Erfolgsbahn. Im Alter von 95 Jahren ist „Oppa“ Rohmann nun verstorben.

Das berichtet seine Familie auf der Facebookseite der Hengststation Heiner Rohmann. Heinrich Rohmann war ein Pferdemann durch und durch und hat sich an zahllosen Stellen für die Ausbildung von Pferd und Reiter sowie die Weiterentwicklung der Reitpferde- und Reitponyzucht eingesetzt.

Der Blick für Talente

Als staatlich geprüfter Reitlehrer und Pferdewirtschaftsmeister war es Rohmann, der an dem Erfolg von Reitern, die unter anderem Auktionspferde beim westfälischen Pferdestammbuch ritten, beträchtlichen Anteil hatte. Dazu zählen unter anderem Wibke Hartmann Stommel, Eva-Maria Tüpker, Michael Beckmann oder Hella Kunz: Auch westfälische Größen wie Uli Hubertus, Stefan Holtwische, Theo Breil, Wilhelm und Hubert Lochthowe, Manfred Bröker, Hans Garske, Verena Hepp und selbst Weltcupsieger Christian Ahlmann sind zu nennen. Schon dessen Vater Georg, Nationenpreisreiter und international erfolgreich, nahm seine ersten Reitstunden seinerzeit bei Heinrich Rohmann.

Rohmann habe ein Auge für reiterliche Talente gehabt, aber auch für vierbeinige, schreibt seine Familie auf Facebook. So entdeckte Rohmann beispielsweise den Ponyhengst Don Pedro, der drei Mal an den Europameisterschaften teilnahm.

Züchterisch nahm Heinrich Rohmann als Vertreter der Körkommission des Westfälischen Pferdestammbuches sowie Turnierrichter Einfluss. Er war Mitbegründer und Ausbilder der Auktionspferde beim Westfälischen Pferdestammbuch und selbst Züchter zahlreicher gekörter Hengste, Staatsprämienstuten und Bundeschampions.

Stark gemacht hatte er sich, so heißt es, für die Körung und den Einsatz des Vollbluthengstes Perseus xx, der Vater der Vererberlegenden Polydor und Pilot werden sollte. Auch kaufte Rohmann den Ponyhengst Dressman I als Fohlen. Der Fuchshengst wurde später Körsieger, siegte bei der Hengstleistungsprüfung, avancierte vier Mal in Folge zum Bundeschampion und wurde zwei Mal Doppeleuropameister. Heute kann Dressman auf über 50 gekörte Söhne verweisen und gilt als einer der bedeutenden Vererber in der Reitponyzucht überhaupt.

Privathengsthalter Rohmann

Nicht zuletzt war Rohmann Pionier was die Veranstaltung von Privathengstschauen angeht und auch darin, Deckhengste auch im Sport gehen zu lassen. Seine Familie bezeichnet ihn als „Original“ mit „großartigen Fußstapfen“, in die niemand hineinzutreten vermöge.

Zeit seines Lebens machte sich Rohmann züchterisch durch seinen Kennerblick und sein Fachwissen auch international einen Namen. Ihm wurde ein Füllhorn an Auszeichnungen verliehen: der Maria-Jacobi-Preis, die Verdienstplakette des Landes NRW, die Goldene Ehrennadel des Pferdesportverbandes Westfalen, das Deutsche Reiterkreuz in Bronze und die silberne Plakette durch die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) sowie der Ramzespreis.

Stets habe Rohmann eine gute Portion Mut und Optimismus bei seinen Entscheidungen begleitet, Sportsgeist und Fairness zeichneten den Pferdemann ebenso aus. So habe es seine Familie Heinrich Rohmann zu verdanken, dass sich der Hof in Borken von einem einfachen Gehöft hin zu einer wichtigen Sport- und Zuchtstätte entwickelt hat. In einem Facebook-Beitrag verabschiedete sich seine Familie nun von Heinrich Rohmann, der am 14. November verstorben ist.

Dein Geist und Deine Seele werden für immer hier sein.

Wir danken Dir für alles!

Familie Rohmann