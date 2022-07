Herning 2022: Cathrine Dufours und Cassidys letzter Tanz

Ein besonderes Pferd verdient einen besonderen Abschied. Den gibt es für Cathrine Dufours Atterupgaards Cassidy nun bei der WM in Herning.

Fragt man Dänemarks Cathrine Dufour, wer ihre Nummer eins im Stall ist, braucht sie nicht lange zu überlegen. Es sind weder Bohemian noch Vamos Amigos, es ist Cassidy. Oder vielmehr Atterupgaards Cassidy. Jener nun 19-jährige Caprimond-Sohn, der Dufours Karriere geprägt hat. Und sie die seine.

Als Cathrines Eltern Cassidy für ihre Tochter erwarben, war sie 17 und er sechs, „beide noch Kinder“, wie Dufour sagt. Entdeckt haben sie den Fuchs bei Helgstrand Dressage. Er sollte Cathrine durch ihre Junioren- und Junge Reiter-Zeit begleiten. Aber ein Grand Prix-Pferd sei das nicht, so Helgstrand damals. So kann man sich täuschen.

Tatsächlich hat Cassidy seiner Reiterin elf Medaillen bei Nachwuchseuropameisterschaften beschert. Nachdem sie 2013 zum letzten Mal U21-Europameister wurden, folgten schon 2014 die ersten Siege in der U25-Tour. Und 2016 waren die beiden bei den Olympischen Spielen in Rio für Dänemark am Start.

Von Klasse M bis Olympia und dann auch noch drei EM-Bronzemedaillen, das hat man nicht allzu häufig. Und mit seinen 19 Jahren ist Cassidy noch immer topfit. Dufour postete gestern in ihrer Instagram-Story zu Bildern von Cassidy folgendes: „Ich liebe dich mehr, als du es je verstehen wirst und ich werde niemals in der Lage sein, dir zu erklären, wie viel Freude du in mein Leben gebracht hast.“

Nun werden die beiden also noch einen letzten großen Auftritt bei den Weltmeisterschaften im eigenen Land haben.

Verabschiedung

Die Abschiedszeremonie ist für Montag, den 8. August geplant, unmittelbar im Anschluss an die Medaillenvergabe im Grand Prix Special. Danach kehrt Cassidy heim auf die Anlage von Cathrine Dufour und ihrer Frau Rasmine Laudrup. Er wird seinen Lebensabend bei ihr verbringen, in seiner gewohnten Box, auf seiner gewohnten Weide.

Cathrine Dufour sagt: „Das wird sehr emotional für mich. Ich kann es nicht so richtig glauben, dass das mein letzter Tanz vor einem begeisterten Publikum mit ihm sein wird – was er liebt! Ich hoffe, er bekommt den Abschied, den er verdient!“

Davon kann man ziemlich sicher ausgehen, denn Cassidy hat Fans auf der ganzen Welt. Wie er und seine Kollegen leben, haben wir übrigens neulich bei einem Besuch erleben dürfen. Die Homestory über Cathrine Dufour und ihre vierbeinige Crew finden Sie in St.GEORG 8/2022.