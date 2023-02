Herpes in Oliva Nova, mehrere Pferde erkrankt, Turnier abgesagt

Gestern kam die Nachricht, dass beim CSI Lier ein Pferd mit Herpes infiziert war, heute kommt die nächste Meldung aus Spanien. Bei der Mediterranean Equestrian Tour in Oliva Nova sollen ebenfalls Pferde an EHV-1 erkrankt sein.

Beim Weltverband FEI steht das Turnier in Oliva Nova aktuell nur mit einem „(c)“ versehen im Kalender, was bedeutet, dass es „cancelled“, also abgesagt wurde. Inzwischen gibt es auch eine offizielle Mitteilung des Veranstalters, die den Herpes Ausbruch bestätigt. Demnach sind vier Pferde positiv auf EHV-1 getestet worden. Sie hätten zwar Fieber, zeigten aber aktuell keine weiteren Symptome, also auch keine der gefürchteten neurologischen Ausfallerscheinungen, die bei einem schweren Verlauf mit EHV-1 auftreten können und die infolge des Herpes-Ausbruchs 2021 in Valencia insgesamt 18 Pferde das Leben kosteten.

Insgesamt zehn Pferde wurden gestern, am Dienstag, 21. Februar, gemäß FEI-Vorschriften in Quarantäne geschickt. Sechs davon hatten erhöhte Temperatur. Alle diese Pferde waren im selben Stallzelt untergebracht. Es wurden Abstriche genommen, von denen vier positiv waren, vier negativ und zwei unklar.

Das zuständige Veterinäramt hat nun entschieden, dass alle 82 Pferde, die zusammen mit den isolierten zehn im selben Stallzelt standen, für mindestens eine Woche vor Ort bleiben müssen. Sie werden morgen getestet. Nach sieben Tagen wird ein zweiter Test durchgeführt. Wenn beide Testes negativ sind, dürfen die Pferde das Turniergelände verlassen. Diese Pferde müssen direkt in ihre Heimatställe zurückkehren und werden zunächst für weitere Turniere gesperrt. So sieht es das FEI Reglement vor.

Alle anderen Pferde, die in anderen Stallzelten untergebracht waren, dürfen nach einer tierärztlichen Untersuchung das Gelände verlassen. Sie müssen natürlich fieberfrei sein und dürfen keinerlei Krankheitssymptome zeigen. Auch für diese Pferde gilt, dass sie unverzüglich nach Hause gebracht werden müssen und vorerst keine Turniere gehen dürfen.

Insgesamt waren 989 Pferde in der zweiten Woche der Mediterranean Equestrian Tour am Start. Die Veranstalter betonen, dass sie eng mit dem zuständigen Veterinäramt sowie der FEI zusammenarbeiten und alle Vorschriften befolgen, um die Pferde zu schützen.

Gestern wurde bekannt, dass es beim CSI Lier einen bestätigten positiven Fall gegeben hat.