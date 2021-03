Herpes: Pferd mit EHV-1 Verdacht in Ocala negativ getestet

Im World Equestrian Center von Ocala, Florida, gab es zwei bestätigte Pferde mit Herpes. Bei einem dritten bestand der Verdacht auf eine EHV-1 Infektion, der sich nun aber wohl nicht bestätigt hat.

Wie das World Equestrian Center in Ocala meldet, wurde das dritte Pferd aus „Barn D“, bei dem der Verdacht auf eine Infektion mit dem Equinen Herpes Virus Typ 1 bestand, negativ getestet. Das Pferd hatte Fieber und war von der Universität Florida untersucht worden.

„Aufgrund dieses negativen Testergebnisses haben der Staat Florida sowie die Tierärzte und das Management des World Equestrian Centers Ocala, die Quarantäne für die 16 Pferde, die aktuell in ,Barn D‘ stehen aufgehoben und das Turnier geht weiter wie geplant.“

Derzeit befänden sich keine positiv getesteten Pferde auf dem Turniergelände. Pferde, die auf einem anderen Turniergelände in Florida waren und solche, die Kontakt zu Pferden hatten, die in den letzten zehn Tagen auf einem anderen Turnier in Florida waren, dürfen das Gelände nicht betreten.

Das World Equestrian Center liegt rund 20 Minuten Fahrzeit entfernt von dem Gelände, wo HITS eine internationale Turnierserie veranstaltet, bei der unter anderem André Thieme am Start war, und rund vier Stunden entfernt von den Turnierplätzen des Winter Equestrian Festivals in Wellington.

Vor diesem negativ getesteten Pferd waren zwei andere Pferde nachweislich positiv.