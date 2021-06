10 Dinge über Madeleine Winter-Schulze

Am Dienstag, den 28. Juni 2021, feiert eine ganz besondere Frau ihren 80. Geburtstag: Madeleine Winter-Schulze. Zehn Dinge über die wichtigste Mäzenin des deutschen Reitsports, die aber vor allem eines ist: eine echte Pferdefrau und ein ganz feiner Mensch!

Von Berlin in die Wedemark

Am 28. Juni 1941 kam in Berlin die Tochter von Eduard Winter zur Welt. Der Name des Babys: Madeleine. Der Vater war in den 1920er-Jahren einer der größten Autohändler Europas. Nach dem Krieg war er in West-Berlin exklusiv für die Vermarktung von Coca-Cola und VW zuständig. Bis 1978 lebte Madeleine Winter, später Winter-Schulze in Berlin. Dann zog sie zusammen mit ihrem Mann Dietrich „Dieter“ Schulze auf den Hof des verstorbenen Springreiter-Weltmeisters Hartwig Steenken in der Wedemark, unweit von Hannover und vor allem dicht am Flughafen (ein Muss, denn am Wochenende reist Winter-Schulze auch schon mal nach Dubai, um ihre Pferde und „ihre Jockeys“ zu unterstützen). Der Aachener Zeitung sagte Winter-Schulze einst, der Umzug sei „nicht ganz ohne“ gewesen für sie: „Als ich mit meiner Berliner Schnauze beim Bäcker reinkam und grüßte – Alles frisch? – ist denen erst mal das Brötchen aus der Hand gefallen. Aber heute bin ich eingemeindet.“

