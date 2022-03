Hilfe für die Ukraine über Organisation Equiwent

Der Krieg in der Ukraine erschüttert ganz Europa. Die Hilfsorganisation Equiwent, einst von Hufschmied Markus Raabe ins Leben gerufen, kümmert sich seit Jahren um Menschen und Tiere in Rumänien, die Hilfe benötigen. Von dort ist es nicht weit bis zur Grenze zur Ukraine, und so ist Equiwent nun auch dort vor Ort und leistet Großartiges. Wir können helfen zu helfen.

Die Organisation Equiwent betreibt im Osten Rumäniens ohnehin eine Tierklinik sowie ein humanitäres Projekt. Raabe und sein Team sind mit Ausbruch des Krieges sofort dorthin gereist, um die Ortskräfte zu unterstützen. Seitdem verteilen sie im Grenzgebiet Essen, Kleidung, Windeln und Babynahrung an die geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Außerdem bieten Raabe und sein Team Medizinische Hilfe für Menschen und Tiere an.

Raabe berichtet darüber auf der Equiwent-Website und hat sich in einer Facebook-Ansprache an die Menschen hier in Deutschland gewandt. Wer sich ein Bild machen möchte, sollte einen Blick auf Raabes Facebook-Seite werfen, wo er Bilder und kurze Lageberichte gepostet hat. Auch die Adressen, wo man spenden kann, findet man hier:

www.facebook.com/Equiwent

Einer, der anpackt

Markus Raabe ist eigentlich Hufschmied, ein sehr guter sogar, der hier in Deutschland in zahlreichen großen Sportställen ein und aus geht. In den 2005 rief er das Projekt „Schmiede ohne Grenzen“ ins Leben, um Fortbildungen für seine Berufskollegen in Osteuropa zu organisieren. Seine Reisen führten ihn 2008 in den Osten Rumäniens. Dort stellte er fest, dass es hier nicht nur an Know-how in Sachen Hufbeschlag fehlt, sondern eigentlich an allem. Menschen, die im Elend leben und ihre Tiere sowieso. Gerade Pferde sind hier Arbeitstiere. Raabe ließen die Bilder nicht los. Ein Jahr später gründete er zusammen mit Sandra Raabe und Tiffany Hild den Verein „Equiwent Hilfe: Tier & Mensch e.V.“

Seither sind Raabe und sein Team regelmäßig in Rumänien im Einsatz, haben Tierkliniken aufgebaut, zeigen den Menschen, wie sie ihr Leben und das Leben ihrer Tiere im Rahmen ihrer Möglichkeiten verbessern können und tun, was sie können. Heute ist Equiwent eine gemeinnützige Gesellschaft.

Kurz nach der Gründung des Vereins haben wir Markus Raabe hier in Deutschland besucht und mit ihm über die Situation in Ostrumänien gesprochen. Die Bilder, die er uns gezeigt hat, haben auch uns nicht losgelassen. Noch viel weniger die Tatkraft dieses Mannes und seines Teams. Und sein Überblick. Denn so grausam die Fotos von verwundeten und mitunter auch verstümmelten Tieren auch waren, Raabe erkannte, dass es sich hier nicht um per se fiese Tierquäler handelt, sondern um Menschen, die es nicht besser wissen und denen es vor allem selbst am Nötigsten fehlt. Daher setzt Equiwent mit den Hilfsprojekten nicht nur bei den Tieren an, sondern vor allem auch bei den Menschen.

Inzwischen ist Markus Raabe für sein Engagement mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem dem Deutschen Tierschutzpreis.