Hofauktion bei Holsteiner Züchter Bernd Mohr nun am 23. Mai

Zweiter Anlauf – eigentlich hätte Anfang April der gesamte Bestand des Holsteiner Züchters Bernd Mohr bei einer Hofauktion in Ellerhoop unter den Hammer kommen sollen. Doch Corona wollte es anders. Jetzt gibt es einen neuen Termin.

Das Auktionshaus Mennraths um Volker Raulff lädt am 23. Mai zur Auktion auf der Anlage von Holsteiner Züchter Bernd Mohr in Ellerhopp vor den Toren Hamburgs ein. Allerdings kann auch online geboten werden!

Auf der Website des Auktionshauses heißt es: „Wir haben versucht für unsere Kunden aus der für alle schwierigen Situation das Beste zu machen. Gemeinsam mit ClipMyHorse Auction bieten wir Ihnen MennrathS live plus an. Das ist die MennrathS Präsenzauktion in Ellerhoop plus der zusätzlichen Möglichkeit von überall her online in Echtzeit mitzubieten. Alle Informationen dazu finden Sie in den Auktionsdetails, im Auktionskatalog oder rufen Sie uns an.“

Interessierte Käufer können sich auf mehr als 50 hochkarätige Holsteiner Pferde freuen. Sie entspringen allesamt erfolgreichen Mutterstämmen, aus denen Bernd Mohr gekörte Hengste und erfolgreiche Turnierpferde gezogen hat.

Die Kollektion umfasst einerseits besagte gekörte Hengste als auch Sportpferde, die allesamt altersgemäß ausgebildet und trainiert sind. Es sind aber auch Zuchtstuten und ungerittene Youngster dabei.

Für Bernd Mohr muss dies ein bittersüßer Abschied sein. Es ist sein Lebenswerk, das da am 23. Mai unter den Hammer kommt. Seine Pferde, für die er seit rund 40 Jahren Tag und Nacht da war. Er hat keinen Nachfolger und darum muss dieser Schritt nun sein. Er hofft, dass seine Pferde ein ebenso liebevolles Zuhause finden, wie sie es bei ihm hatten.

Den Katalog, in dem auch alle Informationen zum Auktionsprocedere noch einmal aufgeführt sind sowie die Telefonnummer, unter der Sie eine Besichtigung der Pferde mit Bernd Mohr vereinbaren können, finden Sie online unter www.mennraths.de.