Holsteiner Verband verabschiedet Norbert Boley

Nach vier Jahrzehnten als Geschäftsführer tritt Norbert Boley nun seinen Ruhestand an. Im Rahmen der Hengstpräsentation des Holsteiner Verbandes wurde der scheidende Geschäftsführer für seine Verdienste geehrt, unter anderem mit der Gustav-Rau-Medaille in Bronze.

1983 wurde Boley Geschäftsführer des Verbandes zwischen den Meeren. Begleitet wurde seine fortan 40 Jahre dauernde Tätigkeit von Legenden der Springpferdezucht wie Cor de la Bryère, Lord und Landgraf, Corrado I, Contender und Caretino und später Casall und Clarimo begleitet. Hengste, die die internationale Zucht von Springpferden maßgeblich prägten und prägen. Boley war es auch, der Reiter wie Franke Sloothaak, Ludger Beerbaum und Rolf-Göran Bengtsson (SWE) für den Beritt der Holsteiner Verbandshengste gewinnen konnte. Aber er förderte ebenso Holsteiner Reiter wie Thies Luther, Bo Kristoffersen und Lars Bak Andersen.

Von Natursprung zu Frischsamen

In den Jahren nach seinem Eintritt in das Amt des Geschäftsführers änderte Nobert Boley etwas ganz Grundsätzliches in der Holsteiner Zucht. Deckten die Hengste damals allesamt noch im Natursprung, führte Boley die Umstellung dieser Methode ein hin zur Besamung mit Frischsperma, so der Vorsitzende des Holsteiner Verbandes Hinrich Romeike in seiner Laudatio. „Hengste konnten nun mehr Stuten decken und standen Stations-, sogar Verbands-übergreifend zur Verfügung – das war damals spektakulär.“

Viele weitere Projekte wie den Bau der Fritz-Thiedemann-Halle oder die Erneuerung des Hengststalls begleitete Boley zudem intensiv mit. „Vielen Dank für Dein immer 100-prozentiges Engagement für das Holsteiner Pferd“, sagte Hinrich Romeike zum Schluss seiner Rede. Neben einer eigens gefertigten Skulptur des Holsteiner Hengstes Casall und einem Bild der Hengste aus der Ahnenreihe von Casall wurde Norbert Boley im Rahmen der Hengstpräsentation auch eine Auszeichnung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zuteil.

In ihrem Namen überreichte Züchter Gerd Sosath die Gustav-Rau-Medaille in Bronze für die Verdienste Boleys in der deutschen Pferdezucht, begleitet von Worten des Dankes. Norbert Boley ist sich sicher, dem Holsteiner Pferd auch nach Eintritt in den Ruhestand treu bleiben wird. Aber auch seiner Familie inklusive seiner fünf Enkelkinder wolle er sich nun vermehrt widmen.