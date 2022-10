Holsteiner Verbandshengst Catch geht in die USA

Der Holsteiner Verband hat angekündigt, dass Verbandshengst Catch gegen Ende des Jahres die Reise nach Übersee antreten wird. In den USA soll seine Karriere als Deckhengst weitergehen.

2013 erblickte der Sohn v. Colman aus einer Calido I-Mutter bei seinem Züchter Hans-Peter Löding-Hasenkamp in Quarnstedt das Licht der Welt. Er kommt aus demselben Stutenstamm wie Casall. Bei seiner Körung im Jahr 2015 verließ Catch die Holstenhallen als Reservesieger. Bei seiner 14-tägigen Veranlagungsprüfung kam er auf die Gesamtnote von 8,30, die zweiteilige Sportprüfung in Münster-Handorf mit Schwerpunkt Springen absolvierte er mit den Bestnoten 9,73 und 9,39.

Seine Veranlagung stelle er unterdessen auch im Sport unter Beweis. Unter Ebba Johansson (SWE) avancierte er vierjährig zum Landeschampion der vierjährigen Springpferde. Als Seriensieger ging es in den Folgejahren mit Springpferdeprüfungen der Klassen L und M weiter, 2019 dann unter Maximilian Gräfe.

Erfolge bis 1,50 für Catch unter Bengtsson

Ab Ende 2019 wurde der Colman-Sohn unter Rolf-Göran Bengtsson (SWE) auf Turnieren vorgestellt. Bengtsson brachte Catch in den internationalen Sport. Der ritt den Schimmelhengst 2021 schon zu Platz sechs in der Youngster-Tour über 1,45 Meter. Derweil hatte Catch bereits züchterisch gewirkt. Sein Söhne Catchmo und Czabo S wurden 2018 geboren und sind mittlerweile gekört.

Parallel ging er auch immer mal wieder in Springprüfungen an den Start. In diesem Jahr platzierte er sich in allen vier S-Springen, die er ging, unter den Top fünf. Aufmerksamkeit erregte der Holsteiner Hengst zuletzt beim erstmalig ausgetragenen Großen Preis von Warendorf auf S**-Niveau mit Stechen. Hinter Richard Vogel und United Touch S wurden Bengtsson und Catch dort Zweite.

Nun also endet der gemeinsame Weg von Bengtsson und Catch für den Holsteiner Verband. Hengst soll der Colman-Sohn aber bleiben. Bis Ende des Jahres soll der neunjährige Hengst in Elmshorn verbleiben. Der Verband wollte genügend TG-Samen sichern, damit auch Züchter hierzulande Catch weiterhin nutzen können.

Reiter Rolf-Göran Bengtsson sagt zu den Nachrichten: „In den zwei Jahren, die Catch bei uns im Stall war, hat er eine sehr gute Entwicklung durchgemacht. Er ist ein rittiges, vermögendes und vorsichtiges Pferd, das im Parcours immer sehr gut mitmacht. Ihm und seinem neuen Reiter wünsche ich viel Erfolg und eine glückliche Zukunft.“ Wer in Zukunft im Sattel des Hengstes sitzt, ist noch nicht bekannt.