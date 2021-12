Holsteiner Winter-Chance Auktion: 105.000 Euro für Stute Unglaubliche v. Unlimited

Der Holsteiner Verband hat zum dritten Mal eine Online-Auktion für Nachwuchspferde in Elmshorn auf die Beine gestellt. Der Durchschnittspreis der insgesamt 34 versteigerten Pferde lag bei rund 17.900 Euro.

Mit einem Gesamtumsatz von 607.750 Euro nahm die letzte Holsteiner Auktion dieses Jahres ihr Ende. Von dem Gesamtumsatz entfiel ungefähr ein Sechstel auf den Verkauf von der Katalognummer 21 mit Namen Unglaubliche ein. Der Zuschlag für die braune Stute v. Unlimited aus einer Concerto II-Mutter ging für 105.000 Euro an Kunden aus Ungarn. Grund für den hohen Preis ist wohl die sporterprobte Mutter dieser 2019 geborenen Stute, Carassina (Zuchtname Marassina) siegte zum Beispiel 2009 unter Thomas Kleis im Deutschen Spring-Derby in Hamburg. Geschäftsführer und Auktionsleiter Roland Metz dazu: „Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass Pferde von sporterprobten Müttern gut bezahlt werden.“

Carassina stammt aus der Wodka II v. Lord-Ramiro, die wiederum in direkter Verwandtschaft zu Chika’s Way v. Cartani und zu den gekörten Springpferden Uricas v/d Kattevennen v. Uriko)und Clearway v. Capitol I steht. Zudem ist Unglaubliche eine Halbschwester des 2015 geborenen und gekörten United Way v. Uriko.

Den zweithöchsten Verkaufspreis erzielte Vampire v. Vigo d’Arsouilles-Cassini II, für den bei 48.750 Euro der virtuelle Hammer ertönte. Den Zuschlag für die Katalognummer 100 bekamen Kunden aus der Schweiz. Der aus Belgien stammende Hengst wurde am vergangenen Wochenende als Spätgeborener gekört. Auch er stammt, wie Unglaubliche, aus einer erfolgreichen Holsteiner Stutenfamilie. Beispielsweise gehören der gekörte Casanova v. Cadillac und der ebenfalls gekörte Ligorett v. Lord zu der Verwandtschaft des Rappen.

Bei dem Gebot von 30.250 Euro fiel der virtuelle Auktionshammer ebenfalls zugunsten von Schweizer Kunden für La Dollar v. Million Dollar-Carthago mit der Katalognummer 15.

Alle Ergebnisse der Holsteiner Winter-Chance Auktion finden Sie hier.