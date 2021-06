Horse & Country TV jetzt auch auf dem Fernseher über Samsung TV Plus erreichbar

Wer im Besitz eines Samsung Smart TVs des Jahres 2016 oder jünger ist, kann sich freuen: Via Samsung TV Plus sind Übertragungen von Pferdesport-Veranstaltungen, Lehrvideos und unterhaltende Sendungen rund ums Pferd von Horse & Country TV ganz einfach zu empfangen.

Die Repräsentation des Reitsports im Fernsehen wird durch die Kooperation zwischen Horse & Country TV und Samsung also weiter gefördert. Für den Empfang des H&C TV-Programms muss der Smart TV lediglich eine Verbindung zum Internet hergestellt haben. Auf den Geräten seit 2016 ist die Samsung TV Plus App bereits vorinstalliert.

In den kommenden Wochen stehen bereits einige Reitsport-Highlights ins Haus, die man über Samsung TV Plus verfolgen kann. Die besten Momente der Global Champions Tour-Etappen in Berlin, Madrid (ESP) und Valkenswaard (NED) lassen die Herzen der Springsport-Fans höher schlagen.

Der CCI5* in Luhmühlen vom 17. bis 20. Juni wird zudem übertragen sowie auch der CHIO Rotterdam (NED) eine Woche später.

Neben den Streams der Reitsportveranstaltungen soll es auch ein umfassendes On Demand-Angebot geben. Lehrreiche Formate wie Trainings mit internationalen Top-Ridern wie Ingrid Klimke und Isabell Werth und der Sportmagazin-Serie RIDE bietet jedem Interessierten die Chance zur Weiterbildung. Die Reality-Show „Omega Equine All Star Academy“ sowie Dokumentationen und Talk-Formate ergänzen das Programmangebot von H&C TV.

Heather Killen, CEO von H&C: „Wir freuen uns sehr über die Einführung von Samsung TV Plus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Samsung Connected TV und Mobilgeräte Angebot ist weltweit relevant und wir sind vom TV Plus-Service sehr beeindruckt. Wir freuen uns, unseren Zuschauern und Besitzern von Samsung-Geräten das H&C-Netzwerk über diesen sehr einfachen Weg zur Verfügung stellen zu können.“

Horse & Country baut damit seine Verbreitungsmöglichkeiten deutlich aus. Bislang war der Dienst in der DACH-Region bereits über Amazon Prime und über die Homepage des Senders empfangbar. Ab dem 30. Juni soll das Angebot auch in Österreich und der Schweiz zur Verfügung stehen.

www.horseandcountry.tv