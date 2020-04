Horse Future Panel: Befragung unter Pferdeleuten zur Corona-Pandemie

Wie steht es um die Pferdewirtschaft in Zeiten der Corona-Pandemie? Das möchte eine Befragung des Umfrageinstituts Horse Future Panel klären.

Was macht die Corona-Pandemie mit Pferdebetrieben? Was bedeutet sie für den einzelnen Pferdebesitzer? Wie gut fühlt man sich informiert? Hat die Coronakrise die Zeiten eingeschränkt, in denen man sich mit seinem Pferd beschäftigt? Was ist von dem Unterrichts- und Schulbetriebverbot zu halten? Wo informiert man sich als Reiter bzw. Pferdebesitzer? Das Umfrageinstitut Horse Future Panel möchte wissen, wie es um die Pferdewirtschaft in diesen Zeiten steht.

Bei der Umfrage gibt es auch diverse Gewinne als Anreiz. Und nach Abschluss der Befragungc kann man eine Ergebnisauswertung bekommen. Die Umfrage ist erst seit kurzem online, ist aber schon von vielen Menschen ausgefüllt worden!

Hier geht’s zur Befragung!